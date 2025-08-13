15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं ये हमारी आजादी है
Advertisement
trendingNow12878773
Hindi Newsदेश

15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं ये हमारी आजादी है

Independence Day Meat Ban Row: हैदराबाद में 15 अगस्त को मांस बिक्री पर बैन से राजनीतिक विवाद भड़क गया. ओवैसी ने इसे स्वतंत्रता और खान-पान की आजादी पर हमला बताया. महाराष्ट्र के कई शहरों में भी ऐसे आदेश लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं ये हमारी आजादी है

AIMIM president Asaduddin Owaisi: हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस बिक्री पर लगे बैन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. प्रशासन ने 15 अगस्त के दिन मांस की बिक्री और सप्लाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि "हम क्या खाते हैं, यह हमारी आजादी का हिस्सा है." उन्होंने सवाल उठाया कि आजादी के दिन लोगों की खान-पान की पसंद पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है. 

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर ओवैसी ने लिखा, “कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को मीट शॉप्स और स्लॉटर हाउस बंद करने का आदेश दिया है. दुर्भाग्य से GHMC ने भी ऐसा ही किया. ये आदेश लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकारों का उल्लंघन है.” उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के 99% लोग मीट खाते हैं और यह बैन उनकी व्यक्तिगत पसंद पर गैरजरूरी दखल है.

महाराष्ट्र के कई शहरों में भी मीट बैन

यह विवाद सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 और 20 अगस्त को मीट बिक्री और पशु वध पर रोक लगाई है. 15 अगस्त को गोपाल कृष्ण जन्माष्टमी और 20 अगस्त से जैन समुदाय का ‘पर्युषण पर्व’ शुरू हो रहा है. निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

ठाणे और मालेगांव में भी लागू आदेश

ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी 15 अगस्त को मीट शॉप्स बंद रखने का निर्देश दिया है. मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है. ओवैसी ने कहा कि ऐसे कदम न सिर्फ मीट कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि यह उनकी संस्कृति और खान-पान की स्वतंत्रता पर भी हमला है. उन्होंने मांग किया कि ऐसे आदेश वापस लिए जाएं और लोगों को अपनी पसंद का खाना खाने की पूरी आजादी दी जाए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Independence day meat banAIMIM President Asaduddin Owaisi

Trending news

लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
;