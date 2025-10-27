AAP के विधायक मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा

Why was AAP MLA Mehraj Malik booked under PSA: जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ.
Uproar in JK Assembly over AAP MLA: 27 अक्टूबर, 2025 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आज के सत्र के दौरान, विधायकों ने विधायक मेहराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत का मुद्दा उठाया और तीखी बहस हुई. शरदकालीन सत्र के दूसरे दिन यह मुद्दा उठाया गया, जबकि पहले दिन केवल श्रद्धांजलि सभाएं ही आयोजित की गईं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने मलिक की "अनुचित" हिरासत पर एक घंटे की चर्चा का आह्वान किया. अन्य सदस्यों ने भी इसमें शामिल होकर पीएसए को तत्काल हटाने की मांग की. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नज़ीर अहमद खान ने तर्क दिया कि विधानसभा का अधिकार सर्वोच्च है, यहां तक कि अदालतों से भी ऊपर और इसलिए सदन को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि मलिक पर पीएसए क्यों लगाया गया.
बीजेपी ने किया बचाव
भाजपा विधायक आर.एस. पठानिया के बयान पर सीधी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने डोडा के उपायुक्त द्वारा पीएसए लगाने के अधिकार का बचाव किया. उन्होंने कहा, "पीएसए लगाना ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) के अधिकार क्षेत्र में आता है." विधायक खुर्शीद अहमद ने कहा कि वह मलिक की नज़रबंदी का मुद्दा उठाएँगे, जिसे कई विपक्षी सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक प्रतिशोध का एक रूप बताया है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका और गरिमा को कमज़ोर किया जा रहा है.
सरकार पर उठाया गया सवाल
पारा ने मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत नज़रबंद किए जाने को एक चिंताजनक संकेत बताया. उन्होंने कहा, "विधायकों की संस्था का क्षरण हो रहा है," और एक निर्वाचित प्रतिनिधि की नज़रबंदी को "लोकतंत्र के लिए एक ख़तरनाक मिसाल" बताया. सरकार का सीधे नाम लिए बिना, पारा ने सुझाव दिया कि राजनीतिक आवाज़ों और निर्वाचित सदस्यों को चुप कराना प्रतिनिधित्व के मूल तत्व को कमज़ोर करता है. उन्होंने कहा, "जब एक विधायक को निवारक कानून के तहत नज़रबंद किया जा सकता है, तो यह एक परेशान करने वाला संदेश देता है कि लोकतांत्रिक स्थान कितना सिकुड़ गया है."
आरक्षण के मुद्दे पर क्या हुई बात?
आरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए, पारा ने स्पष्ट किया कि पीडीपी इस सिद्धांत के विरोध में नहीं है, बल्कि इसके असमान क्रियान्वयन और ज़मीनी हकीकत पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाती है. उन्होंने कहा, "हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कश्मीर ने सब कुछ देखा है." उन्होंने आगे कहा कि वही युवा जो कभी विरोध प्रदर्शनों या उग्रवाद में शामिल थे, अब मतदान करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना रहे हैं, फिर भी "ज़मीनी स्तर पर कोई प्रगति या बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है."
8 सितंबर, 2025 को मेराज को लिया गया हिरासत में
इस मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में भी हो रही है. एक संबंधित मामले में, अदालत ने हाल ही में मलिक के एक सहयोगी की पीएसए के तहत नज़रबंदी को अस्पष्ट और निराधार आधारों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आप के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक को 8 सितंबर, 2025 को डोडा में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था. एक स्वास्थ्य उप-केंद्र के स्थानांतरण को लेकर डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह के साथ सार्वजनिक रूप से हुए विवाद के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था.
