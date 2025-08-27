चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं... कांग्रेसी डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, दशहरा में बानू मुश्ताक के निमंत्रण पर सियासी जंग
Advertisement
trendingNow12898368
Hindi Newsदेश

चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं... कांग्रेसी डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, दशहरा में बानू मुश्ताक के निमंत्रण पर सियासी जंग

Chamundi Hills in Mysuru not exclusive to Hindus: कर्नाटक में मैसूर दशहरा उद्घाटन के लिए लेखिका बानू मुश्ताक के निमंत्रण पर विवाद गहराया गया है. इसी बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान ने और भी राजनीतिक महासंग्राम तेज कर दिया है. जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. यह मामला अब धार्मिक आस्था और सियासत की जंग बन गया है. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं... कांग्रेसी डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, दशहरा में बानू मुश्ताक के निमंत्रण पर सियासी जंग

Shivakumar defends Banu Mushtaq: कर्नाटक में मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को 22 सितंबर 2025 को मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया. इस निमंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा विरोध जताया, और मामला तब और गहरा गया जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि चामुंडेश्वरी मंदिर केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है.  शिवकुमार का यह बयान मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी हिल में ‌स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर पर है. 

देवी चामुंडेश्वरी सभी धर्मों के लिए
उन्होंने कहा, “चामुंडी हिल और देवी चामुंडेश्वरी सभी धर्मों के लिए हैं. यह सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति नहीं. सभी समुदाय वहां पूजा करने जाते हैं.” शिवकुमार ने बानू मुश्ताक के निमंत्रण का बचाव करते हुए कहा, “हिंदू मंदिरों में अल्पसंख्यक भी जाते हैं, और हम मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में भी जाते हैं. यह विरोध सिर्फ राजनीति है”  इस बयान ने BJP को हमला करने का मौका दे दिया. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी.उन्होंने लिखा, “डीके शिवकुमार का यह कहना कि चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं है, बेहद निंदनीय है. मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, कोई धर्मनिरपेक्ष जगह नहीं.”

कांग्रेस पर बीजेपी का आरोप
करंदलाजे ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि बानू मुश्ताक का निमंत्रण और शिवकुमार का बयान कर्नाटक की परंपराओं और हिंदू आस्था का अपमान है.

BJP के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा.
विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, “चामुंडी हिल पूरी तरह हिंदुओं की संपत्ति है.” मैसूर के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने भी शिवकुमार के बयान को कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ बताया. BJP इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सभी धर्मों की एकता से जोड़ रही है. सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां लोग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Karnatka

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;