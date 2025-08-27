चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं... कांग्रेसी डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, दशहरा में बानू मुश्ताक के निमंत्रण पर सियासी जंग

Shivakumar defends Banu Mushtaq: कर्नाटक में मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. विवाद की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को 22 सितंबर 2025 को मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया. इस निमंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा विरोध जताया, और मामला तब और गहरा गया जब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि चामुंडेश्वरी मंदिर केवल हिंदुओं की संपत्ति नहीं है. शिवकुमार का यह बयान मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडी हिल में ‌स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर पर है.

देवी चामुंडेश्वरी सभी धर्मों के लिए

उन्होंने कहा, “चामुंडी हिल और देवी चामुंडेश्वरी सभी धर्मों के लिए हैं. यह सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति नहीं. सभी समुदाय वहां पूजा करने जाते हैं.” शिवकुमार ने बानू मुश्ताक के निमंत्रण का बचाव करते हुए कहा, “हिंदू मंदिरों में अल्पसंख्यक भी जाते हैं, और हम मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में भी जाते हैं. यह विरोध सिर्फ राजनीति है” इस बयान ने BJP को हमला करने का मौका दे दिया. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी.उन्होंने लिखा, “डीके शिवकुमार का यह कहना कि चामुंडेश्वरी मंदिर हिंदुओं का नहीं है, बेहद निंदनीय है. मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, कोई धर्मनिरपेक्ष जगह नहीं.”

Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar’s remark that Chamundeshwari Temple does not belong to Hindus is highly condemnable. It appears he is attempting to appease the Congress high command, which had reprimanded him earlier for reciting the RSS prayer in the Karnataka Legislative… pic.twitter.com/18oNhzgreF Add Zee News as a Preferred Source — Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) August 26, 2025

कांग्रेस पर बीजेपी का आरोप

करंदलाजे ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि बानू मुश्ताक का निमंत्रण और शिवकुमार का बयान कर्नाटक की परंपराओं और हिंदू आस्था का अपमान है.

BJP के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा.

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, “चामुंडी हिल पूरी तरह हिंदुओं की संपत्ति है.” मैसूर के सांसद यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार ने भी शिवकुमार के बयान को कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ बताया. BJP इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सभी धर्मों की एकता से जोड़ रही है. सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां लोग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.