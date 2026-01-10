नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, हाईकोर्ट में ED और ममता बनर्जी के बीच क्या-क्या हुआ?

Mamata Banerjee: I-PAC पर ED की रेड के बाद तकरार छिड़ गई है. दिल्ली में भी TMC सांसदों ने प्रदर्शन किया, वहीं हाईकोर्ट में मामले को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ और मजबूरन जज को सुनवाई छोड़कर जाना पड़ा.
Trending Photos
Kolkata High Court: कोलकाता में इन दिनों सियासी उथल-पुथल मची है. TMC के ब्रेन कहे जाने वाले पॉलिटिकल कंसल्टेंसी I-PAC पर ED की रेड पड़ी थी जिसके बाद से ही सियासी पारा हाई हो गया है. कोलकाता से लेकर दिल्ली तक TMC के सांसद सड़कों पर उतर आए हैं, ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव की भी स्थिति बन गई है. इसका असर अब कोलकाता हाईकोर्ट में भी देखा जा रहा है. यहां पर जस्टिस शुभ्रा घोष ने कोर्टरूम में गड़बड़ी और हंगामा हुआ जिसके आधार पर दोनों तरफ से फाइल की गई पिटीशन की सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई है.
किया गया नजर अंदाज
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जज, वकीलों और एक-दूसरे पर चिल्लाने की कोशिश कर रहे ट्रेनी द्वारा “ऑर्डर” के लिए अपनी बार-बार की गई रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किए जाने से नाराज लग रही थीं. इसलिए जबरदस्ती सुनवाई टालने का ऐलान करने के बाद जल्दी से कोर्टरूम से बाहर चली गईं. जस्टिस घोष ने अपने ऑर्डर में बताया कि अगर वकीलों और दूसरे लोगों की बड़ी भीड़ कोर्टरूम में न आती और हंगामा न करती, तो वह दोनों पिटीशन पर तय समय पर सुनवाई करतीं. उन्होंने कहा, कोर्ट की तरफ से मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की कई रिक्वेस्ट अनसुनी कर दी गईं. कोर्टरूम का माहौल सुनवाई शुरू करने/जारी रखने के लिए सही नहीं है.
खारिज की गई अर्जी
बता दें कि I-PAC के खिलाफ जांच में CM ममता के कथित दखल को लेकर कानूनी लड़ाई में सबसे पहले आगे आने वाली ED ने तुरंत एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल से अर्जेंट सुनवाई के लिए संपर्क किया. हालांकि उनकी अर्जी खारिज कर दी गई. एक्टिंग CJ पॉल ने एजेंसी के वकील धीरज त्रिवेदी से कहा कि अर्जेंट सुनवाई के लिए नियुक्त जज के तारीख तय करने के बाद अर्जेंट सुनवाई के लिए दबाव डालने का कोई मतलब नहीं है.
सांसदों ने किया विरोध
इससे पहले कोलकाता में आई-पैक पर ईडी के छापों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओ' ब्रायन, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया था. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप लगाए कि जिस कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके टेंडर खुद भाजपा ने निकाले और मैनेज करके अपने ही नेताओं को काम दिया. उन्हीं लोगों के जरिए लूट मचाई गई. भाजपा 'उल्टा चोर कोतवाल के डांटे' जैसा व्यवहार कर रही है.
कब शुरू हुआ टकराव
ED और ममता के बीच टकराव गुरुवार दोपहर तब शुरू हुआ जब वह IPAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर गईं, जब एजेंसी 2020 के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच से जुड़े सबूतों के लिए घर की तलाशी ले रही थी. इसके बाद CM साल्ट लेक के सेक्टर V में IPAC के ऑफिस गईं, जहां वह लगभग चार घंटे तक रहीं और कथित तौर पर डॉक्यूमेंट्स और स्टोरेज डिवाइस के बंडल ले गईं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि उनमें तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति थी.
ममता के अलावा ED की पिटीशन में DGP राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा पर डिजिटल डिवाइस और दूसरे सबूतों की चोरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को गलत तरीके से रोकने और कैद करने का आरोप है. ED के खिलाफ ममता की पिटीशन में आरोप है कि सेंट्रल एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही थी और आने वाले असेंबली इलेक्शन से जुड़े तृणमूल-स्पेसिफिक और दूसरे डेटा को “हड़पने” के लिए I-PAC एड्रेस को टारगेट कर रही थी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.