DNA: LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच

LPG Crisis: ऑयल क्राइसिस के बीच ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है.मंगलवार से भारत में भी एक युद्ध शुरू हो गया है. ये युद्ध है अफवाह और सत्य के बीच. इस युद्ध की शुरुआत हमने की है और आपके लिए की है.देश के लिए की है. ये युद्ध है उस गैंग के खिलाफ जो देश में तेल और गैस की किल्लत की अफवाह फैला रहा है. अफवाह गैंग का नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय है. इसलिए इस युद्ध में हमें आपका साथ चाहिए.

अफवाह गैंग फैला रहा झूठी खबरें

ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि अफवाहें हवा की तरह होती हैं, वे अक्सर बिना आधार के भी दूर-दूर तक फैल जाती हैं. अफवाह गैंग बिना आधार के तेल और गैस को लेकर झूठी सूचनाएं फैला रहा है.वो इस कोशिश में है कि किसी तरह भारत में गैस के नाम पर मारामारी का माहौल बनाया जाए और पूरे देश को बदनाम किया जाए. इसलिए हमने अफवाह के खिलाफ सत्य का युद्ध शुरू किया है. अब हम जो विश्लेषण आपको बताने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिए. अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए, ताकि लोग अफवाह से सजग रहें. क्योंकि अफवाह गैंग अगर जीतेगा तो देश की बदनामी होगी. अफरा-तफरी होगी, आप पर भी असर होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (10 मार्च 2026) को गैस और तेल को लेकर अहम कैबिनेट मीटिंग की. मीटिंग में पीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि मिडिल ईस्ट संकट का बोझ आम नागरिकों पर नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने मंत्रियों को जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क रहने के लिए कहा है. गैस-तेल का संकट नहीं हो इसके लिए

देश में तेल और LPG का उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है.

डिस्ट्रब्यूटर के पास समय पर स्टॉक पहुंच रहा है.

होर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से तेल और गैस का आयात किया जा रहा है.

पहले तेल गैस की 55 फीसदी सप्लाई दूसरे रास्तों से होती थी. अब ये बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है.

सरकार ने बनाई तीन सदस्यों की कमेटी

सरकार ने कमर्शियल LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑयल कंपनियों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है. केंद्र सरकार ने 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' लागू कर दिया है. किसी संकट से निपटने के लिए ये नियम लागू नहीं किया गया है. ये लागू किया गया है आपकी-हमारी सहूलियत के लिए अफवाहबाजों को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू होने के बाद अब जरूरी वस्तुओं का उत्पादन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और व्यापार को सरकार कंट्रोल कर सकती है. ये कंट्रोल इसलिए है ताकि आम लोगों को सही दाम और सही समय पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हो. जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके. आप तक गैस सिलेंडर समय से और सही तरीके से पहुंचे.

दूसरे देशों में भी दिख रहा संकट

सरकार तेल और गैस की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों से वार्ता कर रही है. ये सच है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा है. ये सही है कि कुछ देशों में तेल और गैस का संकट दिखना शुरू हो गया है. सच ये भी है कि युद्ध अगर लंबा चला तो हमारे देश में भी परेशानी हो सकती है. संकट बढ़ सकता है. लेकिन आज, यानी इस समय ऐसे हालात नहीं है. हां अफवाह गैंग जरूर जोर-शोर से तेल और गैस की किल्लत वाली भ्रामक और फर्जी सूचनाएं फैला रहा है. मित्रो अफवाह गैंग पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको पिछले 11 दिनों में कच्चे तेल की कीमत का एक दिलचस्प और जरूरी आंकड़ा दिखाते हैं.

28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया, उस दिन कच्चा तेल 93 डॉलर प्रति बैरल था. 9 मार्च को कच्चा तेल 116 डॉलर प्रति बैरल हो गया. लेकिन 24 घंटे बाद आज 10 मार्च को कच्चा तेल 89 डॉलर प्रति बैरल हो गया है.

मंगलवार को तेल 28 फरवरी से सस्ता

यानी मंगलवार के दिन कच्चा तेल 28 फरवरी से भी सस्ता है. बाजार का नियम है कि सप्लाई बढ़ने पर कीमत गिरती है. क्रूड की कम कीमत से साफ है कि फिलहाल कोई किल्लत नहीं है. कम के कम भारत के लिए तो नहीं है. फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और गैस एजेंसी के बाहर लाइन क्यों लगने लगी है. समझिए ये अफवाह गैंग की करतूत है. अफवाह गैंग ने काल्पनिक संकट का ऐसा डर खड़ा किया कि लोग लाइन में लग गए.

अलग-अलग हिस्सों में भीड़ अफवाह गैंग की करतूत का प्रमाण है. LPG गैस के लिए लंबी लाइन लगने लगी है. जरूरी काम छोड़कर लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में लग गए हैं. ऐसा नहीं है कि घर में गैस खत्म हो गई है. या आगे गैस नहीं मिलेगी. घर में गैस का सिलेंडर है. फिर भी लाइन में लग गए.

घर में सिलेंडर पूरा भरा है. सप्लाई भी हो रही है. लेकिन अफवाह गैंग ने कह दिया और कुछ सोचे समझे बगैर ही लाइन में लग गए.

भोपाल में सीएनजी पंप के बाहर लोग लाइनों में खड़े हैं.क्यों लाइन में लगे हैं, जानकर आपको भी हंसी आ जाएगी.ये लोग ईरान-इजरायल युद्ध से घबराए हुए हैं. कहते हैं कि सोशल मीडिया मोबाइल से पता चला है की डीजल-पेट्रोल और गैस की कमी हो गई है इसलिए फुल टैंक करवाने आए हैं.

दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, पटना, वाराणसी हर जगह ऐसी की तस्वीर दिख रही है. अफवाह गैंग ने कुछ तेल-गैस की किल्लत वाली अफवाह उड़ा दी और लोग लाइन में लग गए.

सरकार कह रही है कि घरेलू उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है. देश में LPG का उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है. डिस्ट्रिब्यूटर के पास समय पर स्टॉक पहुंच रहा है. होर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से तेल औग गैस का आयात किया जा रहा है. पहले 55 फीसदी सप्लाई होर्मुज के रास्ते आती थी जो अब बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई है. यानी कोई संकट नहीं है.

देश में अभी सप्लाई नॉर्मल चल रही है, अभी कहीं किसी किस्म की कमी नहीं है. लोगों के अपने घर के अंदर ही 20 से 25 दिन का स्टॉक मौजूद है. सरकार के पास अलग स्टॉक होता है. कोई होल्डिंग ना हो जमाखोरी ना हो इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है.

एक वीडियो में एक शख्स ने बताया कि उसने तीन दिन पहले ही गैस सिलेंडर लिया था और आज फिर लाइन में लग गए. सोचिए, इन्हें जरूरत नहीं है फिर भी लाइन में लगे हैं. इसी से अफरा-तफरी फैलती है. समझिए अगर आप आज LPG स्टोर करेंगे तो जिसे जरूरत है उसे गैस नहीं मिलेगी. फिर कालाबाजारी शुरू हो जाएगी. अफवाह गैंग यही चाहता है. क्योंकि कालाबाजारी होगी तो अफवाह गैंग के लोग पैसा कमाएंगे. ये लोग मुनाफाखोरी के लिए,आपका ही इस्तेमाल करेंगे और उसका अंजाम भुगतने वाला भी आप ही में से कोई होगा.

सबसे बड़ा संकट कहां है.

गैस और तेल का सबसे बड़ा संकट इस वक्त कहां है. यूरोप में है. लेकिन इस समय वहां भी हालात नियंत्रण में है. क्योंकि वहां अफवाह गैंग सक्रिय नहीं है. लेकिन अपने देश में अफवाह गैंग ने लोगों को लाइन में लगा दिया है. आप भी जानते हैं, कि ऐसी तस्वीर से देश की छवि खराब होगी. जब यह तस्वीर वायरल होंगी तो पश्चिमी मीडिया कहेगा कि भारत में तेल और गैस की किल्लत हो गई है. अफवाह गैंग यही चाहता है. इसलिए जरूरी है कि आप अफवाह के खिलाफ सत्य के युद्ध में मजबूती से सत्य के साथ खड़े हों