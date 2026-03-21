महाराष्ट्र में ‘बाबा कांड’ पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा; विपक्ष ने सरकार को घेरा

Rupali Chakankar Resignation: महाराष्ट्र में नासिक के कथित ‘बाबा रेप कांड’ ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. इस मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वे रेप के आरोपी स्वयंभू बाबा अशोक खरात के स्वागत में नजर आईं. मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चाकणकर से इस्तीफा देने को कहा. इसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया.

वायरल तस्वीर से बढ़ा विवाद

पूरा विवाद उस समय भड़क उठा जब सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हुई. इस तस्वीर में महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर कथित बाबा अशोक खरात के साथ दिखाई दीं. आरोप है कि वे बाबा के सम्मान में शामिल थीं, जबकि उसी व्यक्ति पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और सवाल किया कि महिलाओं को न्याय दिलाने वाली संस्था की प्रमुख एक ऐसे आरोपी के संपर्क में कैसे हो सकती हैं.

Rupali Chakankar has resigned from the post of Chairperson of the Maharashtra State Commission for Women. pic.twitter.com/dnOPqUS3mF Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 20, 2026

CM फडणवीस की सख्ती, तुरंत इस्तीफे का निर्देश

बढ़ते दबाव और राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रुपाली चाकणकर को अपने आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ पर बुलाया. सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सीएम ने साफ तौर पर उन्हें पद से इस्तीफा देने को कहा. बैठक के बाद चाकणकर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया. इस घटनाक्रम को सरकार की ‘डैमेज कंट्रोल’ रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि विवाद को और बढ़ने से रोका जा सके.

विपक्ष का हमला तेज

इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला. शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि महिला आयोग का काम पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है, लेकिन उसकी अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति के पैर धो रही थीं जिस पर बलात्कार का आरोप है. विपक्ष ने इसे नैतिक विफलता करार देते हुए सरकार से जवाब मांगा.

जानिए क्या है नासिक ‘बाबा रेप केस’?

पुलिस के अनुसार, अशोक खरात नाम का यह स्वयंभू बाबा नासिक के सिन्नर इलाके का रहने वाला है. उसके खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि बाबा ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और उसके पति की जान खतरे में होने का डर दिखाया. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला के अनुसार, यह शोषण एक बार नहीं बल्कि नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच कई बार हुआ. इस मामले में एफआईआर नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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आरोपी के पास से मिले आपत्तिजनक वीडियो

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में और भी पीड़ित महिलाएं सामने आ सकती हैं. फिलहाल पुलिस ने अशोक खरात को 24 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है और उससे पूछताछ जारी है.

कौन है ‘भोंदू बाबा’ अशोक खरात

अशोक खरात पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन बाद में उसने खुद को न्यूमरोलॉजिस्ट (अंकशास्त्री) के रूप में स्थापित किया. धीरे-धीरे उसने ज्योतिषी और धार्मिक गुरु की छवि बना ली. वह नासिक के शिवनिका ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था और सिन्नर तालुका के मिरगांव स्थित ईशानेश्वर मंदिर के प्रबंधन में भी उसकी भूमिका बताई जाती है. इसी दौरान उसने राजनीतिक और कारोबारी वर्ग में अपनी पहुंच बना ली.

महिला आयोग की भूमिका पर उठे सवाल

इस विवाद के बीच महिला आयोग की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है. हालांकि, इस्तीफे से पहले रुपाली चाकणकर ने पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले में SIT जांच की मांग की थी और पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने की बात कही थी. लेकिन वायरल तस्वीर के सामने आने के बाद उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, जिससे उनके पद पर बने रहना मुश्किल हो गया.

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यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है. एक तरफ सरकार पर कार्रवाई का दबाव है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों पर सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी. आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है. पुलिस जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर नए तथ्यों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.