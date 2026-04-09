सरकारी योजनाओं से बदलेगी गांव की सूरत, घर में ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक

Youth Migration: कुण्ठा से निजात पाने की उम्मीदों के सहारे आज का युवा अपने गांवों को छोड़कर शहरों में सुन्दर भविष्य की तलाश में उलझता जा रहा है. युवाओं का यह पलायन गांवों की रौनक, पारिवारिक खुशियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की उम्मीदों पर आघात ही नहीं है बल्कि यह पहले से ही मूलभूत संसाधनों की कमी से कराह रहे शहरों पर अतिरिक्त बोझ है. युवाओं को शहरों में अच्छा वेतन, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की वह तलाश तो नहीं पूरी होती बल्कि वे मुम्बई के धारावी, दिल्ली के सीलमपुर, कोलकाता के धरमपुर, चेन्नई के नोचिकुप्पम, बैंगलोर के राजेन्द्रनगर व ऐसे अनेक स्लम के सदस्य अवश्य बन जाते हैं.

आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की सोच बदलने के साथ-साथ उन्हें गांवों में स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना और इस सच्चाई को स्वीकार कराना कि शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव गांव ही करते आयें हैं, आज से लगभग चार हजार वर्षों पूर्व शहरीकृत सिन्धु सभ्यता इसका उदाहरण है.

निःसदेह यह सर्वकालिक सत्य है कि सदैव गांव शहरों के अन्नदाता रहे हैं. यदि युवा वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गांवों में पूरी लगन के साथ सरकारी सहायता लेकर स्वरोजगार स्थापित करें तो प्रत्येक गांव अलग-अलग उत्पादों का ब्रांड बन सकता है. इसके फलस्वरूप ग्रामीणों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तो होगा ही साथ ही साथ वह सभी मनोकामनायें अपने ही गांव में पूरी होंगी जिसको पाने का सपना युवा शहरों में देखते हैं.

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ग्राम्य प्रौद्योगिकी की पुनर्स्थापना जरूरी

ग्राम्य प्रौद्योगिकी की पुनर्स्थापना हेतु ग्रामीण अंचल की स्किल मैपिंग करके गांवों में रहने वाले लोगों की कौशल योग्यता और काम करने की क्षमता का आकलन करके रोजगार, प्रशिक्षण और विकास योजनाओं का सही उपयोग आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय, कृषि, हस्तशिल्प, तकनीकि कार्य, सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्र में स्किल मैपिंग द्वारा रोजगार के अवसर खोजकर बेरोजगारी दूर करना, सरकारी योजनाओं के सही और अधिकतम उपयोग से ग्रामीण अंचल में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक उत्थान तो होगा ही साथ ही गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा. हमारे गांव सशक्त होंगे और आत्मनिर्भरता की सीमित प्रवृत्ति से बाहर निकलकर व्यवसायों के महत्वपूर्ण केन्द्र साबित होंगे.

इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख आवश्यक है कि सरकार द्वारा स्वरोजगार को स्थापित तथा मजबूत बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है. यह योजनायें है- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना. परंपरागत कृषि तो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक ही सीमित है. वैज्ञानिक कृषि अपनाकर ही अतिरिक्त उत्पादन सम्भव है. जिसका आधार लैब टू लैण्ट प्रोग्राम को माना जा सकता है.

उच्च शिक्षण संस्थानों व शोध केन्द्रों की प्रयोगशालाओं में जो उपयोगी शोध हो रहे हैं उनका व्यावहारिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना ही लैब टु लैण्ड प्रोग्राम का मकसद है जैसे रिमोट सेंसिंग द्वारा मृदा परीक्षण, जल परीक्षण के आधार पर फसलों का चयन उत्पादन को अत्याधिक बढ़ा देता है. अनेक संस्थाओं द्वारा कृषि विज्ञान मेले आयोजित किये जाते है जिसमें वैज्ञानिक कृषि कैसे अपनायी जाये इसका प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आधुनिक कृषि यन्त्र व उन्नत बीजों को प्रयोग में लाकर अनाज, सब्जियां, फल व अन्य नगदी फसल आदि के उत्पादन को अत्याधिक बढ़ा दिया जाता है. स्प्रिंकलर सिंचाई तथा सौर ऊर्जा के प्रयोग से लागत में भारी कमी आ जाती है.

परंपरागत व्यवसाय को देश में मिले बढ़ावा

आज प्रत्येक व्यक्ति रासायनिक उर्वरक तथा पेस्टीसाइड्स के प्रयोग से होने वाली जानलेवा बीमारियों से अंजान नहीं है वह जैविक खादों से उत्पादित और पेस्टीसाइड्स के बगैर प्रयोग से उत्पादित अनाज, सब्जियां, फल आदि का इच्छुक है भले ही उनकी कीमत अधिक हो. ग्रामीण अंचलों को अनाज, सब्जियों और फलों की मण्डी बनने से कोई नहीं रोक सकता बस गांवों को रासायनिक उर्वरकों व पेस्टीसाइडस के जीरो प्रयोग की विश्वसनीयता की गारण्टी देनी होगी. इसके उपरान्त ग्रामीणों को धन के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा बल्कि शहर स्वयं धन देने के लिए ग्रामीणों के द्वार पर आ जायेगा. इसके लिए सरकार द्वारा अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं जैसे- परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सोइल हेल्क कार्ड स्कीम आदि.

इसी तरह कार्बोहाइड्रेटस, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खानिज, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरम, पोटैशियम, मैग्नीशियम आदि-आदि तत्वों से भरपूर मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, सावा, कंगनी, कोदो, जौ आदि की मांग भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है. यह मोटे अनाज बीमारियों से निजात दिलाने वाले तथा स्वास्थ्यवर्धक हैं. विश्वसनीयता के मापदण्ड पर खरा उतरकर इनका उत्पादन ग्रामीण अंचल करें और गांव में ही मार्केट स्थापित कर लें तो शहर के लोग शहर की मण्डियों को त्याग कर गांव की इन विशुद्ध एवं विश्वसनीय ब्रांड को खरीदने दूर-दूर से आयेंगे. मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों से कई योजनायें चलाई हैं- श्री अन्न योजना, मिलेट मिशन योजना, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्वार योजना, न्यूट्री सीरियल योजना आदि.

ग्रामीण अचंल में दुग्ध व्यवसाय न केवल आय का स्थायी स्रोत है बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार और पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दूध और उससे बनने वाले उत्पाद जैसे दही, घी, पनीर आदि की मांग शहरों व गांवों दोनों में बढ़ रही है. इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भारी सब्सिडी के साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उद्यमिता विकास योजना आदि के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह व्यवसाय ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा साधन है. साथ ही साथ पशुओं से निकाले गये गोबर से जैविक खाद व बायो गैस बनाकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है.

ग्राम्य प्रौद्योगिकी बन सकती है पलायन रोकने का विकल्प

सदियों से ग्रामीण अंचल में फल-फूल रहे परंपरागत व्यवसाय लगभग विलुप्त हो चुकें हैं. यह व्यवसाय/पेशे ग्रामीण अंचल के रीढ़ ही नहीं हुआ करते थे बल्कि हमारी सांस्कृति धरोहर भी. इन व्यवसायों/पेशों में कुम्भकार, लुहार, चर्मकार, बढ़ई, माली, तेली, हस्तशिल्पी आदि का नाम लिया जा सकता है. इनके पतन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी को अपनाना सरकारी सहयोग तथा बाजार से जुड़ाव आदि आवश्यक है. उचित प्रयासों द्वारा इन पेशों को पुनर्जीवित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है. इसके लिए सरकार कारीगर/पारंपरिक पेशा योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अधिकतम तीन लाख का ऋण प्रदान करती है. इसी के साथ 15000/- रूपये का टूल किट और 500/- प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता. इनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराना है जिससे परंपरागत पेशों को पुनर्जीवित किया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने.

ग्राम्य प्रौद्योगिकी स्थापना आज के समय में ग्रामीण युवाओं के लिए पलायन रोकने का तार्किक विकल्प बन सकती है. प्रत्येक गांव अलग-अलग उत्पादों के ब्रांड बनें अपनी आत्मनिर्भरता की सीमित प्रवृत्ति से बाहर निकलकर व्यवसायों के विश्वसनीय केंद्र बने। जहां अनाज, मोटा अनाज, सब्जियां, फल जैविक खाद द्वारा उत्पादित हों और रासायनिक उर्वरकों व पेस्टीसाइड्स के जीरो प्रयोग की विश्वसनीयता की गारंटी हो. तो शहर स्वयं धन देने और अमृत तुल्य शुद्ध उत्पाद खरीदने के लिए ग्रामीणों के द्वार पर आ जाएगा. ऐसी समृद्धि, अपनी जमीन, अपना गांव, अपना रोजगार, अपना व्यवसाय, अपनी पारिवारिक खुशियां आदि छोड़कर कोई क्यों पलायन करेगा.