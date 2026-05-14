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Hindi Newsदेशरूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया सबसे मजबूत सुरक्षा कवच? होने जा रही ये बड़ी डील

रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया सबसे मजबूत सुरक्षा कवच? होने जा रही ये बड़ी डील

Alternatives to India Petrol Crisis: क्या ऊर्जा संकट में भारत ने अपना सबसे मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है? पीएम मोदी आज यानी शुक्रवार से यूएई समेत 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान तेल-गैस से जुड़ी कई बड़ी डील होने की भी संभावना है. माना जा रहा है कि शोर मचाए बिना भारत खामोशी के साथ संकट से निपटने की तेज चाल चल रहा है.

 

Edited By:  Devinder Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 01:38 AM IST
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रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया सबसे मजबूत सुरक्षा कवच? होने जा रही ये बड़ी डील

India Solutions to Deal with Petrol Crisis: भारत के लिए एक तरफ रूस की गारंटी है और दूसरी ओर तेल के कुएं वाले देश UAE का साथ. बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह ही UAE जा रहे हैं. पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा शुक्रवार से शुरू हो रही है, जिसका पहला पड़ाव UAE होगा. विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ प्रधानमंत्री मोदी  UAE की अपनी आठवीं यात्रा में 3 से 4 घंटे ही रहेंगे. लेकिन इस छोटी सी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी. अबूधाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मुलाक़ात में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा ऊर्जा सहयोग पर सबसे ज़्यादा जोर रहेगा.

उथल-पुथल के दौर में पीएम मोदी का दौरा

प्रधानमंत्री का ये दौरा उस समय हो रहा है, जब दुनिया युद्ध के दौर से गुज़र रही है. ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा उथल-पुथल का सामना कर रहा है. होर्मुज़ की नाकेबंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर देशों में तेल और गैस की सप्लाई ठप है. ऐसे माहौल में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी ज़रूरत है.

प्रधानमंत्री मोदी के UAE दौरे में तेल और गैस को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है. इनमें से एक समझौता LPG की सप्लाई को लेकर है जबकि दूसरा समझौता स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व से जुड़ा है. माना जा रहा है कि प्रस्तावित समझौतों का मक़सद भारत के लिए लंबे समय में तेल और गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करना है.

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इन समझौतों के बाद UAE, भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बन जाएगा. इन समझौतों के महत्व के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि UAE तेल और गैस के मामले में भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है.

भारत में LNG का भरोसेमंद सप्लायर है UAE 

LPG के मामले में UAE पहले से ही भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है. भारत अपनी LPG ज़रूरत का 40% हिस्सा UAE से ख़रीदता है. कच्चे तेल के मामले में भी UAE भारत के प्रमुख सप्लायर में से एक है. रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत सबसे ज़्यादा तेल UAE से ख़रीदता है. भारत के कुल आयात का लगभग 11% कच्चा तेल UAE से आयात होता है.

LNG के मामले में भी UAE, भारत का एक भरोसेमंद सप्लायर है. क़तर के बाद भारत सबसे ज़्यादा LNG UAE से ख़रीदता है. भारत के कुल LNG आयात में UAE का हिस्सा लगभग 15% है. वहीं UAE के लिए भारत तेल और गैस के सबसे बड़े बाज़ार में से एक है.

UAE के कुल LNG निर्यात का लगभग 50% अकेले भारत ख़रीदता है. UAE अपने कुल LPG निर्यात का 55% अकेले भारत को भेजता है. जबकि कच्चे तेल की बात करें तो UAE के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा बाज़ार है. UAE अपने निर्यात का लगभग 10% भारत को बेचता है.

भारत और UAE की दोस्ती इस पैमाने पर खरी उतरी

यानी दोनों देशों के लिए ये दोस्ती फायदेमंद है. UAE को जहां भारत जैसा एक बड़ा बाज़ार मिला है, वहीं भारत के लिए UAE एक भरोसेमंद सप्लायर है. गांधी जी ने कहा था- दो देशों के बीच सच्ची दोस्ती तब होती है जब दोनों एक-दूसरे के हितों का सम्मान करें और इसकी बुनियाद आपसी विश्वास हो.

भारत और UAE की दोस्ती इस पैमाने पर खरी उतरती है. दोनों की मित्रता केवल व्यापारिक लेन-देन पर आधारित नहीं है. बल्कि इस दोस्ती में विश्वास है, एक-दूसरे के प्रति सम्मान है और एक-दूसरे की भावनाओं की समझ है. 10 दिन पहले जब UAE के फुजैरा में ईरान ने ड्रोन हमला किया तो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की.

पीएम ने साफ किया कि आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत, UAE के साथ मज़बूती से खड़ा है. यानी दोस्ती में अगर-मगर की बात करने के बदले भारत ने अपना रुख साफ किया. हमने ईरान की परवाह नहीं की और ना ही ईरान को नजरअंदाज किया. हमने सिर्फ गलत को गलत कहा.

यूएई में रहते हैं 40 लाख भारतीय

दिलों के बीच इसी दोस्ती का नतीजा है कि जनवरी में जब UAE के राष्ट्रपति भारत आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे. दोनों नेता एक कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर गए. भारत और UAE के बीच पाकिस्तान को लेकर भी मिलती-जुलती सोच है. जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है. उसी तरह UAE ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और आर्थिक क़दम उठाए हैं. हाल के दिनों में UAE ने न केवल पाकिस्तान से अपना कर्ज़ अचानक वापस मांग लिया बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी प्रवासियों को भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है.

एक तरफ़ UAE, भारत के लगभग 40 लाख प्रवासियों का सम्मान करता है, भारतीयों को अपने परिवार का हिस्सा बताता है. वहीं दूसरी तरफ़ उसने पाकिस्तानी कामगारों के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है. जनवरी में UAE के राष्ट्रपति के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच स्ट्रैटजिक डिफेंस पार्टनरशिप से भी पाकिस्तान तक संदेश पहुंचा. अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में LPG पर समझौते से सप्लाई सुनिश्चित होगी.

बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से मिलेगी राहत 

माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी. इससे देश में LPG की क़ीमत में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी. ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में UAE तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया है. इसके बाद भारत और UAE बिना किसी बाहरी दबाव के द्विपक्षीय व्यापार कर सकेंगे.

स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व का समझौता भी महत्वपूर्ण है. इसके तहत UAE भारत के अंडरग्राउंड स्टोरेज में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ाएगा. 2018 में पहली बार भारत और UAE के बीच इस पर सहमति बनी थी. इसके तहत UAE की अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी को मेंगलुरु में 50 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडार करने की अनुमति दी गई थी. पहली बार भारत ने किसी देश के साथ इस तरह का समझौता किया था. अब इस समझौते को और आगे बढ़ाया जा सकता है. किसी भी संकट के समय भारत अपनी ज़रूरतों के लिए इस तेल का इस्तेमाल कर सकेगा.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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