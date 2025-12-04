चीन के लिए 'No Limit' और भारत के लिए 'Balanced Anchor', रूस को अब ये परिभाषा बदलनी होगी

Putin India visit: पुतिन के भारत दौरे का एक मकसद भारत के साथ सहयोग बढ़ाकर चीन के साथ सहमतियों को सीमित करना भी है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए पुतिन के पावर सेंटर यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता के एक बयान पर गौर करना चाहिए. इस बयान में दो हिस्से गौर करने लायक हैं. पहला ये कि रूस ने भारत को चीन जितनी अहमियत दी है और दूसरा ये कि सहयोग का दायरा तय करने का अधिकार भी भारत को दिया है. बयान के ये दो हिस्से पुतिन की नीतियों में किस बदलाव का संकेत दे रहे हैं, ये समझने के लिए आपको रूस की वर्तमान विदेश नीति को समझना चाहिए.

रूस की वर्तमान नीति में चीन के लिए NO LIMIT शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जबकि भारत के लिए BALANCED ANCHOR शब्द का प्रयोग किया जाता है. NO LIMIT के मायने हैं कि चीन के साथ रूस किसी भी स्तर तक सहयोग के लिए राजी है, जबकि BALANCING ANCHOR का अर्थ है कि भारत के साथ रूस परस्पर हित और मजबूत सहयोग की मंशा के साथ आगे बढ़ता है.

रूस ने चीन के साथ रिश्तों को NO LIMIT COOPERATION का दर्जा दिया, लेकिन चीन ने इस भावना का इस्तेमाल खुद को रूस से आगे बढ़ाने में किया. किस तरह बीजिंग ने मॉस्को की नीतियों का गलत फायदा उठाया, ये साफ नजर आता है. लेकिन अब पुतिन चीन जितनी ही अहमियत भारत को भी देना चाहते हैं.

इसी वर्ष सितंबर के महीने में चीन ने SCO समिट का आयोजन किया था. इस आयोजन के एक वीडियो पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई थीं. ये वो वीडियो था जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कार में बैठने का न्योता दिया था और इस दौरान पुतिन और मोदी के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत भी हुई थी. आमतौर पर पुतिन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतनी तरजीह नहीं देते हैं. पुतिन और मोदी का गाड़ी में एक साथ बैठना चीन को इतना चुभा था कि चीन की मीडिया में इस वीडियो को तकरीबन प्रतिबंधित कर दिया था. इसी समिट में पुतिन ने कुछ मौकों पर भारतीय पक्ष को चीन से ज्यादा प्राथमिकता भी दी थी और अब एक बार फिर से चीन को ये तस्वीर चुभ गई होगी. ये वीडियो बीजिंग की टेंशन बढ़ा रहा होगा जो आज दिल्ली से रिलीज हुआ है. पीएम मोदी की कार में सवार पुतिन का वीडियो.

SCO समिट के दौरान भारत ने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया था. चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बावजूद पुतिन ने भारत के बयान का समर्थन किया था. इतना ही नहीं, अपने भाषण में पुतिन ने ये भी कहा था कि सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन दोनों को एक दूसरे का पक्ष समझना चाहिए. ये बयान भी चीन के कथित विस्तारवाद का विरोध माना गया था. इतना ही नहीं रूस ने भारत के साथ आर्थिक कॉरोडीर को तरक्की का रास्ता बताया था, जबकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रूसी बयान में जिक्र तक नहीं था.

SCO समिट में ऐसे बयानों के जरिए पुतिन ने ये पैगाम दिया था कि चीन के इरादों और उसकी हरकतों को वो भली-भांति समझ चुके हैं. चीन ने किस तरह दोस्ती की आड़ में रूस के साथ दगा किया है, ये भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए.

पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध सबसे मुश्किल दौर था. पश्चिमी जगत के प्रतिबंधों के बीच रूस से सिर्फ दो ही देश बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे थे, ये देश थे चीन और भारत. चीन को रूस ने सिर्फ 35 डॉलर प्रति बैरल के दाम से तेल बेचा था. बदले में चीन ने रूस को इलेक्ट्रोनिक उत्पाद और गाड़ियों के उपकरणों का निर्यात किया था लेकिन निर्यात के इस खेल में चीन ने चुपके से रूस के 40 प्रतिशत बाजार पर कब्जा कर लिया था. चीन के इसी खेल या यूं कहें कि फरेब की वजह से रूस को चीन के साथ 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ा है.

सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी चीन ने रूस को नुकसान पहुंचाया है. NO LIMIT नीति के तहत रूस ने चीन को अपने अत्याधुनिक सुखोई-30 फाइटर जेट और S-400 हवाई रक्षा प्रणाली बेची थी. चीन ने रूस से आए इन उपकरणों की REVERSE ENGINEERING यानी नकल बना ली. सामरिक हलकों में कहा जाता है कि चीन के कथित पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 का इंजन हूबहू रूस के सुखोई-30 के इंजन की नकल है. यानी तकनीक ट्रांसफर की कीमत चुकाए बिना चीन ने रूस की उन्नत सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया है.

इतना ही नहीं अपनी छवि बनाए रखने के लिए यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस की सामरिक मदद भी नहीं की है. ये वो पहलू हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि पुतिन अब चीन से थोड़ा फासला बनाना चाहते हैं और चीन की बढ़ती शक्ति के सामने भारत को एक मजबूत साझीदार के तौर पर आगे लाना चाहते हैं. पुतिन की भारत यात्रा में होने वाले समझौते और सहमतियां बता देंगी कि ग्लोबल साउथ के मैदान में पुतिन किस तरह चीन को बाहर करेंगे.