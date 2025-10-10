Advertisement
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने रूस और पाकिस्तान के बीच एक समझौते को लेकर झूठी खबर फैलाई थी. रूस ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है. पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भारत की छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें करती है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:17 PM IST
Russia Pakistan JF-17 Engine Deal: भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. संबित पात्रा ने कहा कि 4 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि रूस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत रूस पाकिस्तान के पास मौजूद JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए RD-93MA इंजन देगा जो चीन में बने हैं. कांग्रेस ने देश के पीएम, उनकी कूटनीति और रणनीतिक नीति पर सवाल उठाए. बाद में कांग्रेस पार्टी की असलियत सामने आई. उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है.

 

रूस पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा कोई समझौता: पात्रा

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि रूस ने ये कहा है कि रूस और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हो रहा है. ये बेबुनियाद और फर्जी खबर है. रूस ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. पात्रा ने कहा कि G20 या देश में किसी भी बड़े शिखर सम्मेलन से पहले कांग्रेस ऐसी बातें जरूर करती है. वो ऐसे काम करती है जिससे भारत की छवि खराब हो. मैं जयराम रमेश से कहना चाहता हूं कि आप कोई छोटे नेता नहीं हैं; आप कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं. आपने ये ट्वीट राहुल गांधी से मंजूरी मिलने के बाद ही किया होगा. राहुल गांधी विदेश जाते हैं जवाब में वह ऐसे ट्वीट पोस्ट करवाते है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय हो जाता है.आप इनफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते हैं.

