जो लौट के घर न आए... जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट

Tejas Crash: दुबई एयर शो में भारत का तेजस विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में इंडियन एयर फोर्स के पायलट विंग कमांडर नमन स्याल शहीद हो गए. रूस ने उनके सम्मान में अहम बात कही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:01 PM IST
Russia Honours Naman Syal: रशियन नाइट्स (Russian Knights) की एरोबैटिक्स टीम ने विंग कमांडर नमन स्याल को सम्मान देने के लिए 'मिसिंग मैन' (Missing Man) करतब दिखाया. नमन स्याल इंडियन एयर फोर्स के पायलट थे, जिनकी मौत दुबई एयर शो में उड़ाए जा रहे तेजस फाइटर जेट के शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी टर्न के दौरान क्रैश होने से हो गया था.

इंडियन ब्रदर के लिए रूस का सम्मान
रशियन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म VK पर शेयर किए गए एक वीडियो में, रूसी नाइट्स ने तेजस क्रैश को "इंपॉसिबल टू डिस्क्राइब" बताया, और कहा कि एविएशन शो के आखिरी दिन उनका एविएशन शो "उन भाइयों की याद में था जो आखिरी फ्लाइट से वापस नहीं आए थे".

 

अमेरिकी पायलट ने भी दिया भावुक संदेश
एक यूएस एरोबैटिक पायलट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि टीम ने स्याल के सम्मान में एयर शो के दूसरे दिन अपने आखिरी प्रदर्शन से किनारा कर लिया. टेलर "FEMA" हिएस्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "दो साल तक यह काम करने के बाद, हमारी टीम के लिए यह पहली बार था और ये सीजन के हमारे आखिरी परफॉर्मेंस से ठीक पहले हुआ. हम सबने मिलकर और अकेले-अकेले, दूर से चुपचाप यह सब होते देखा और खाली पार्किंग स्पॉट के बगल में रैंप पर खड़ी इंडियन मेंटेनेंस टीम के बारे में सोचा, एयरक्राफ्ट की सीढ़ी जमीन पर रखी थी, पायलट का सामान अभी भी उसकी रेंटल कार में था. मुझे लगता है कि हम में से हर किसी ने अपनी नई रियलिटी के बारे में सोचा जो एक पल में सामने आ गई." हिएस्टर ने कहा कि क्रैश के बाद वेन्यू पर नॉर्मल माहौल इस बात की साफ याद दिलाता है कि "द शो मस्ट गो ऑन".

 

दुबई में दुखद हादसा
जब तेजस फाइटर जेट जमीन पर गिरा, तो दर्शक हैरान रह गए, जिससे दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Al Maktoum International Airport) पर काले धुएं और आग का गुबार बन गया. स्याल को दुनिया के सबसे बड़े एविएशन शो में से एक में डेमोंस्ट्रेशन के हिस्से के तौर पर 8 मिनट के लिए एयरक्राफ्ट उड़ाना था.

कांगड़ा में अंतिम संस्कार
तमिलनाडु के सुलूर एयर फोर्स बेस पर पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर मिलने के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनके पैतृक गांव में स्याल का अंतिम संस्कार किया गया. इंडियन  एयर फोर्स ने कहा कि एयर वॉरियर एक "डेडीकेटेड फाइटर पायलट" और एक पक्के प्रोफेशनल थे जिन्होंने पक्के कमिटमेंट, बेहतरीन स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की.

पहले भी तेजस हो चुका है क्रैश
21 नवंबर का क्रैश 2 साल से भी कम समय में स्वदेशी मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ा दूसरा एक्सीडेंट था. 12 मार्च, 2024 को, पोखरण रेगिस्तान में तीनों सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज 'भारत शक्ति' से लौटते समय जैसलमेर में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. 2001 में उड़ान भरने के बाद से इस देसी जेट से जुड़ा यह पहला एक्सीडेंट था.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Naman SyalTejas crashRussiaDubai Air Show

