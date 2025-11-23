जो लौट के घर न आए... जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट

Russia Honours Naman Syal: रशियन नाइट्स (Russian Knights) की एरोबैटिक्स टीम ने विंग कमांडर नमन स्याल को सम्मान देने के लिए 'मिसिंग मैन' (Missing Man) करतब दिखाया. नमन स्याल इंडियन एयर फोर्स के पायलट थे, जिनकी मौत दुबई एयर शो में उड़ाए जा रहे तेजस फाइटर जेट के शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी टर्न के दौरान क्रैश होने से हो गया था.

इंडियन ब्रदर के लिए रूस का सम्मान

रशियन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म VK पर शेयर किए गए एक वीडियो में, रूसी नाइट्स ने तेजस क्रैश को "इंपॉसिबल टू डिस्क्राइब" बताया, और कहा कि एविएशन शो के आखिरी दिन उनका एविएशन शो "उन भाइयों की याद में था जो आखिरी फ्लाइट से वापस नहीं आए थे".

Russian Aerobatic Team Honours Wg Cdr Namansh Syal With Final-Day Tribute at Dubai Airshow 2025 The Russian aerobatic team described the moments after the Tejas crash as “impossible to describe,” adding that their decision to continue the display was made “in memory of the… pic.twitter.com/bJNTeLtRBN — RT_India (@RT_India_news) November 23, 2025

अमेरिकी पायलट ने भी दिया भावुक संदेश

एक यूएस एरोबैटिक पायलट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि टीम ने स्याल के सम्मान में एयर शो के दूसरे दिन अपने आखिरी प्रदर्शन से किनारा कर लिया. टेलर "FEMA" हिएस्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "दो साल तक यह काम करने के बाद, हमारी टीम के लिए यह पहली बार था और ये सीजन के हमारे आखिरी परफॉर्मेंस से ठीक पहले हुआ. हम सबने मिलकर और अकेले-अकेले, दूर से चुपचाप यह सब होते देखा और खाली पार्किंग स्पॉट के बगल में रैंप पर खड़ी इंडियन मेंटेनेंस टीम के बारे में सोचा, एयरक्राफ्ट की सीढ़ी जमीन पर रखी थी, पायलट का सामान अभी भी उसकी रेंटल कार में था. मुझे लगता है कि हम में से हर किसी ने अपनी नई रियलिटी के बारे में सोचा जो एक पल में सामने आ गई." हिएस्टर ने कहा कि क्रैश के बाद वेन्यू पर नॉर्मल माहौल इस बात की साफ याद दिलाता है कि "द शो मस्ट गो ऑन".

दुबई में दुखद हादसा

जब तेजस फाइटर जेट जमीन पर गिरा, तो दर्शक हैरान रह गए, जिससे दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Al Maktoum International Airport) पर काले धुएं और आग का गुबार बन गया. स्याल को दुनिया के सबसे बड़े एविएशन शो में से एक में डेमोंस्ट्रेशन के हिस्से के तौर पर 8 मिनट के लिए एयरक्राफ्ट उड़ाना था.

कांगड़ा में अंतिम संस्कार

तमिलनाडु के सुलूर एयर फोर्स बेस पर पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर मिलने के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनके पैतृक गांव में स्याल का अंतिम संस्कार किया गया. इंडियन एयर फोर्स ने कहा कि एयर वॉरियर एक "डेडीकेटेड फाइटर पायलट" और एक पक्के प्रोफेशनल थे जिन्होंने पक्के कमिटमेंट, बेहतरीन स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की.

पहले भी तेजस हो चुका है क्रैश

21 नवंबर का क्रैश 2 साल से भी कम समय में स्वदेशी मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ा दूसरा एक्सीडेंट था. 12 मार्च, 2024 को, पोखरण रेगिस्तान में तीनों सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज 'भारत शक्ति' से लौटते समय जैसलमेर में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. 2001 में उड़ान भरने के बाद से इस देसी जेट से जुड़ा यह पहला एक्सीडेंट था.