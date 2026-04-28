फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना; कहां तैनात होगा चौथा S-400?

S-400 Air Defence System: ऑपरेशन सिंदूर को लगभग एक साल पूरा हो चुका है. इसकी वर्षगांठ पर अब चौथा रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए रवाना हो चुका है. इसके अगले महीने मई 2026 की मध्य तक इंडियन पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है. बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना दमखम दिखाते हुए पाकिस्तानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था. वहीं पांचवां S-400 इस साल नवंबर में भारत पहुंच सकता है.

भारत की तैयारी

भारत सरकार ने पहले ही 5 S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद को हरी झंडी दे दी है. इनमें पाकिस्तान में सिंधु नदी के पूर्व में स्थित किसी भी हवाई टारगेट को 400 किलोमीटर की टारगेट रेंज तक नष्ट करने की क्षमता है. 'HT'की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने बीते 18 अप्रैल 2026 को भारत रवाना होने वाले S-400 का प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन किया था. यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पिछले हफ्ते रूस से भेजी गई थी. उम्मीद है कि इसे राजस्थान सेक्टर में तैनात किया जाएगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल डिफेंस को मजबूत किया जा सके.

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पाकिस्तान को S-400 का खौफ

बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों की भरपाई के लिए और स्टैंड-ऑफ वेपंस का स्टोरेज बनाने के लिए पहले ही 280 शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की S-400 मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर 11 लॉन्ग रेंज की S-400 मिसाइलें दागीं, जिनमें दुश्मन के फाइटर जेट्स, एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौपान पंजाब-गुजरात में तैनात S-400 मिसाइल सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश की थी. हालांकि, उसे अंदाजा लग गया था कि सिंधु नदी के पूर्व में वह S-400 के टारगेट से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. पाकिस्तान ने इसके खतरे से बचने के लिए अपने सभी लड़ाकू विमानों और बेसों को क्वेटा-पेशावर के ठिकानों पर ट्रांसफर किया है.

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रूस से समझौता

उम्मीद की जा रही है कि पांचवां S-400 चीन के साथ मध्य-क्षेत्र में तैनात किया जाएगा. वहीं भारत प्राइवेट सेक्टर की ओर से S-400 के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है. इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है. बता दें कि भारत सरकार गवर्मेंट टू गवर्मेंट डील के तहत S-400 सिस्टम की सुरक्षा और एंटी ड्रोन को बेहतर बनाने के लिए समझौते के जरिए रूस से कम से कम 12 पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रही है. इसके अलावा भारत मेक इन इंडिया के तहत 40 अन्य सिस्टम्स भी तैयार करेगा.