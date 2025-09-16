रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

Supreme Court Of India: सुप्रीम कोर्ट ने एक रूसी महिला के अपने भारतीय पति को छोड़ सुप्रीम कोर्ट की हिरासत में दिए गए अपने बच्चे को किडनैप कर रूस भागने के मामले में सोमवार 15 सितंबर 2025 को एक बयान दिया है. अदालत का कहना है कि भारत और रूस के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के कारण वह मामले में रूस की भूमिका पर कठोर टिप्पणी करने से बच रहा है. बताया जा रहा है कि रूसी दूतावास ने ही महिला की भागने में मदद की थी.

भारत से भागी रूसी महिला

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह टिप्पणी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद की. रिपोर्ट में बताया गया कि विक्टोरिया 7 जुलाई 2025 को दिल्ली स्थित अपने घर से निकलकर पहले बिहार और फिर नेपाल होते हुए शारजाह और आखिर में 16 जुलाई 2025 को रूस पहुंच गई.

ये भी पढ़ें- कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन, मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन

Add Zee News as a Preferred Source

रूसी दूतावास पर जताया शक

दिल्ली पुलिस ने बताया कि बच्चे का पासपोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया गया था, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि रूसी दूतावास की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना का गंभीर मामला बताया और कहा कि यह मामला अब कूटनीतिक चुनौती बन गया है, जिसे विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को सुलझाना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें यह अंदाजा है कि विक्टोरिया को देश से बाहर निकलने में किसकी मदद मिली, लेकिन भारत-रूस के मजबूत संबंधों को देखते हुए फिलहाल कोई कठोर टिप्पणी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने पुलिस से एक हफ्ते के अंदर मामले में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और रूसी दूतावास से सहयोग की उम्मीद जताई है.

ये भी पढ़ें- Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में भारी बारिश के चलते 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सेवा, अब जाकर हुई चालू

भारत-रूस संबंध को लेकर फंसा कोर्ट

बता दें कि इससे पहले विक्टोरिया की मां ने रूसी दूतावास में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता है. विक्टोरिया ने 5 जुलाई 2025 को दूतावास का दौरा किया था और अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत की थी. दूतावास ने उन्हें दिल्ली पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी थी. यह पूरा मामला विक्टोरिया और उनके भारतीय पति सैकत बसु के बीच चल रहे तलाक और बच्चे की हिरासत विवाद से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में बच्चे की संयुक्त हिरासत का आदेश दिया था, लेकिन जुलाई 2025 में विक्टोरिया और उसका बच्चा लापता हो गए.

FAQ

विक्टोरिया बसु कौन हैं?

विक्टोरिया बसु एक रूसी नागरिक हैं, जिनका भारत में एक भारतीय पुरुष से विवाह हुआ था और वह एक बच्चे की मां हैं.

क्या रूसी दूतावास की भूमिका संदिग्ध है?

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बिना दूतावास की मदद के यह संभव नहीं था.