रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास आया है 'सुनहरा मौका'

Russian Hindu MLA Abhay Singh: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं. इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा होगी. इसी बीच बिहार के पटना में जन्मे रूस के विधायक अभय सिंह ने भारत से एक खास अपील की है. उन्होंने कहा कि भारत को रूस से S-500 डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सके.

S-500 है बेहतर

अभय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम ने पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने का काम किया था. उन्होंने कहा, "S-400 एक बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है, लेकिन S-500 नवीनतम टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है और फिलहाल इसका इस्तेमाल सिर्फ रूस में हो रहा है. अगर रूस इसे भारत को देने का फैसला करता है, तो भारत इसे हासिल करने वाला पहला देश होगा. चीन के पास भी यह सिस्टम नहीं है."

भारत के लिए होगी बड़ी उपलब्धि

अभय सिंह रूस की राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी से हैं और वह कुर्स्क क्षेत्र को लीड करने का काम करती हैं. उनका मानना है कि पुतिन का यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. सिंह ने यह भी कहा है कि सुखोई-57 लड़ाकू विमान भी बहुत शक्तिशाली है और भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है.

कैसे बने रूस के विधायक

अभय सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई लोयोला हाई स्कूल से की और 1991 में चिकित्सा की पढ़ाई के लिए सोवियत संघ गए थे, फिर कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने डॉक्टर के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने रूस में फार्मा और रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में भी हाथ आजमाया, उसके बाद अभय सिंह ने चुनाव लड़ा, जिसमें साल 2017 और 2022 में विधायक चुने जा चुके हैं.

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर होगी चर्चा

पुतिन की भारत यात्रा का मेन कारण दोनों देशों के बीच रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है. शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर चर्चा होगी. पुतिन गुरुवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं.

