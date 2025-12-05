मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया नया रिकॉर्ड

Putin Flight: दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चर्चा में हैं. उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है. गुरुवार की शाम 6 बजकर 30 मिनट पर वो भारत पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया. जैसे ही पुतिन बाहर आए तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया. फिर दोनों एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. पुतिन की यह भारत यात्रा न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है बल्कि उनकी फ्लाइट ने भी खास और रोचक रिकॉर्ड बना दिया.

जब पुतिन ने भारत के लिए रूस से उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी. उनके प्लेन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था. जब तक वो भारत पहुंचे तब तक उन्हें एक ही वक्त 1700 से अधिक लोगों ने ट्रैक किया. इस तरह दिल्ली पहुंचने से पहले पुतिन का सरकारी विमान दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गया, जिसे रियल-टाइम में देखने के लिए हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े रहे.

पुतिन के विमान पर थी दुनिया की नजर

Flight Radar 24 के अनुसार, पुतिन की फ्लाइट को एक ही समय में 1700 से अधिक लोग ट्रैक कर रहे थे. यह एक नया रिकॉर्ड है. Flight Radar फ्लाइट की लाइव लोकेशन को ट्रैक करता है. उसने एक्स पर कई गई एक पोस्ट में बताया कि 'उनकी सबसे अधिक ट्रैक की गई उड़ान भारत आने वाले रूसी सरकारी विमान की थी.

Our most tracked flight now: one of the Russian government aircraft en route to India. Russian President Putin and Indian PM Modi are scheduled to meet over two days in Delhi. https://t.co/Q5GikRN1Vd pic.twitter.com/DcbA9wFYrF — Flightradar24 (@flightradar24) December 4, 2025

सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान

Flight Radar 24 दुनिया भर में उड़ानों की लाइव जानकारी देता है. उसने बताया कि सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली उड़ान रूस से भारत आ रहा सरकारी विमान था, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन यात्रा कर रहे थे. Flight Radar ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें दिखा कि करीब 1,772 लोग एक ही समय में इस फ्लाइट की जानकारी देख रहे थे. फ्लाइटराडार ने लिखा 'यह हमारी अब तक की सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान है.' बता दें कि फ्लाइटराडार 24 एक वैश्विक उड़ान ट्रैकिंग सेवा है, जो दुनिया भर के यूजर्स को किसी भी विमान के रियल टाइम यानी लाइव लोकेशन को ट्रैक करने की अनुमति देती है.

किस रास्ते से भारत पहुंचे हैं पुतिन?

फ्लाइटडाटा24 के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास विमान Ilyushin Il-96-300 (कॉल साइन RSD 369) मॉस्को के जुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. मॉस्को से उड़ने के बाद विमान पहले कजाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में गया. वहां से यह कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरा और आगे तुर्कमेनिस्तान में एंट्री ली. इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी. आखिर में RSD 369 विमान राजस्थान के रास्ते भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ और दिल्ली पहुंचा. चूंकि पुतिन का विमान पाकिस्तान से होकर निकलता तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स मजे ले रहे हैं कि अब पाकिस्तान ये कहेगा कि पुतिन भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान गए.

किस विमान से भारत आए हैं पुतिन?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस विमान से भारत आए, उसका नाम इल्यूशिन IL-96-300 PU है. इसे आम तौर पर 'फ्लाइंग क्रेमलिन' भी कहा जाता है. क्रेमलिन रूस की संसद का नाम है, इसलिए यह नाम उसके महत्व को दिखाता है. सबसे गौर करने वाली बात ये है कि इस विमान को खास पुतिन के लिए तैयार किया गया है. उड़ान के दौरान भी वे देश और सेना से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं. यह विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के एयर फोर्स वन जैसा है.जिसमें रडार जैमिंग और एंटी-मिसाइल सिस्टम भी लगे हैं, जो किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही भ्रमित कर सकते हैं और विमान की सुरक्षा करते हैं.

पुतिन ने कितना सरफ तय किया?

अब सवाल ये है कि रूस से भारत पहुंचने के लिए पुतिन ने कितनी दूरी तय की? तो जान लीजिए कि भारत और रूस के बीच की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन शहरों की तुलना कर रहे हैं. अगर दिल्ली से मॉस्को की हवाई दूरी देखें तो करीब 4,344 किलोमीटर (लगभग 2,699 मील) है. डायरेक्ट फ्लाइट लगभग 7 घंटे में पहुंचती है.

पीएम मोदी ने किया स्वागत, दिया खास गिफ्ट

इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया. दोनों नेता एक दूसरे के गले लगे. फिर एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. जहां पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर भी रखा था. इतना ही नहीं, मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भी भेंट की है. आज यानी 5 दिसंबर को दोनों द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

