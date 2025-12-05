Advertisement
गौर से देखते रह गए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया

Modi gift Bhagavad Gita to putin: भारत के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. 4 साल के बाद वो भारत दौरे पर आए हैं. पीएम मोदी ने उन्हें एक खास गिफ्ट दिया है. जिसे रूसी राष्ट्रपति सरप्राइज हो गए और गिफ्ट को निहारते रहे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:06 AM IST
PM Modi Gifts Bhagavad Gita To Putin
PM Modi Gifts Bhagavad Gita To Putin

Modi gift Bhagavad Gita to putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत दौरे पर हैं. 4 दिसंबर यानी गुरुवार की शाम 6 बजकर 30 मिनट पर जैसे ही उन्होंने दिल्ली के पालम हवाई पर लैंड किया तो खुद पीएम मोदी उन्हें लेने पहुंचे. गले से लगाया और एक ही कार में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे. उनके वेलकम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास गिफ्ट भी दिया है. ये खास गिफ्ट रूसी भाषा में लिखी गीता की एक कॉपी है, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा 'गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं.' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि अपने दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. भारत-रूस की दोस्ती पुरानी है, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है.

पीएम मोदी से मिले इस खास गिफ्ट को पुतिन एक टक निहारते रहे. इसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. पुतिन का दौरा कितना खास है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंचे थे. फिर जैसे ही रूसी राष्ट्रपति विमान से उतरे तो पीएम मोदी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाकर स्वागत किया. यह पल घनिष्ठ संबंधों और उच्च-स्तरीय कूटनीतिक तालमेल का साफ संकेत माना जा रहा है.

हवाई अड्डे से निकलकर दोनों नेता एक ही कार में साथ बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. उनकी पिछली मुलाकात लगभग 3 महीने पहले चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहां वे एक ही कार में साथ दिखाई दिए थे. फिर एक बार दोनों एक ही कार में नजर आए.

पीएम आवास को फूलों से सजाया गया

राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग को भारत और रूस के झंडों से सजाया गया था. पीएम आवास चमक रहा था. पूरे परिसर को फूलों से सजाकर रोशनी से जगमग किया गया, जिससे स्वागत की भव्यता साफ झलक रही थी. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में खास डिनर भी आयोजित किया. पिछले वर्ष जुलाई में पुतिन ने भी मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान उनका इसी तरह सत्कार किया था.

क्यों खास है यह दौरा?

इस दौरे से भारत-रूस संबंधों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है. 5 दिसंबर यानी आज दोनों नेता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर चर्चा करने वाले हैं. पुतिन की यह यात्रा न सिर्फ कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

