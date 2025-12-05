राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई रूसी राष्ट्रपति की लिखावट

Viral Video: सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हैंडराइटिंग वायरल हो रही है. पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और माल्यार्पण करने के बाद विजिटर्स बुक पर साइन किया था.
Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और माल्यार्पण करने के बाद विजिटर्स बुक पर साइन किए, उनकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. राजघाट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंच गए हैं.
हैदराबाद हाउस में रखी राय
हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद हमारी लगातार बातचीत होती रही है और वह इस मुद्दे पर कई बार राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा कर चुके हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि विश्व एक बार फिर शांति की दिशा में लौटेगा और संवाद के रास्ते समाधान निकलेंगे. उनकी यह टिप्पणी मौजूदा वैश्विक हालात और आज की भारत–रूस वार्ता के कूटनीतिक महत्व को और रेखांकित करती है.
कितना पढ़े-लिखे हैं पुतिन?
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई घर के नजदीक स्कूल में हुई, इसके बाद पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी (सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी) से लॉ (LLB) की डिग्री प्राप्त की. साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने KGB (रूस की खुफिया एजेंसी) में शामिल होकर खुफिया कार्यों में विशेषज्ञता हासिल की. वहीं 1990 के दशक में पुतिन ने अर्थशास्त्र (Ph.D) की डिग्री भी प्राप्त की.
