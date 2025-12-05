Advertisement
trendingNow13029934
Hindi Newsदेश

राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई रूसी राष्ट्रपति की लिखावट

Viral Video: सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हैंडराइटिंग वायरल हो रही है. पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और माल्यार्पण करने के बाद विजिटर्स बुक पर साइन किया था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 05, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई रूसी राष्ट्रपति की लिखावट

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद पुतिन राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और माल्यार्पण करने के बाद विजिटर्स बुक पर साइन किए, उनकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. राजघाट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंच गए हैं. 

 

हैदराबाद हाउस में रखी राय
हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद हमारी लगातार बातचीत होती रही है और वह इस मुद्दे पर कई बार राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा कर चुके हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि विश्व एक बार फिर शांति की दिशा में लौटेगा और संवाद के रास्ते समाधान निकलेंगे. उनकी यह टिप्पणी मौजूदा वैश्विक हालात और आज की भारत–रूस वार्ता के कूटनीतिक महत्व को और रेखांकित करती है.

कितना पढ़े-लिखे हैं पुतिन?
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई घर के नजदीक स्कूल में हुई, इसके बाद पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी (सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी) से लॉ (LLB) की डिग्री प्राप्त की. साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने KGB (रूस की खुफिया एजेंसी) में शामिल होकर खुफिया कार्यों में विशेषज्ञता हासिल की. वहीं 1990 के दशक में पुतिन ने अर्थशास्त्र (Ph.D) की डिग्री भी प्राप्त की.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Vladimir Putin

Trending news

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर भाजपा सांसदों ने की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
IndiGo Flight status
इंडिगो फ्लाइट रद्द होने पर भाजपा सांसदों ने की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
Vladimir Putin
राजघाट पर ऐसा क्या लिख गए पुतिन? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई लिखावट
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
russian hindu mla
रूस का वो हिंदू विधायक... जिसने PM मोदी को दी बड़ी सलाह! कहा, भारत के पास है मौका
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
IndiGo
'इंडिगो की वजह से सब बर्बाद हो गया'...सूटकेस लेकर एयरपोर्ट पर बैठे सैकड़ों लोग
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: 'न्योते के लिए धन्यवाद', यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने क्या कहा? सुबह से लेकर अबतक की जानें डिटेल्स
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी