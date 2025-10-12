'तुम कूड़े में ही पले-बढ़ोगे...,' कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट

Clean India: रूस की एक महिला ने एक भारतीय बच्चे का वीडियो शेयर किया है. बच्चा महिला के मना करने के बावजूद सड़कों पर कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहा है.
Viral News: भारत में इन दिनों एक रूसी पर्यटक के सड़क पर कूड़ा फेंकने को लेकर बच्चों के एक ग्रुप को डांटने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो को अमीना फाइंड्स नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रिएक्ट किया है. वीडियो को अबतक कई मिलियन व्यूज मिल गए हैं.
महिला ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा,' इसीलिए पढ़ाई-लिखाई बेहद जरूरी है.' वहीं वीडियो के टाइटिल में उसने लिखा,' भारतीय बच्चों के साथ बातचीत गलत हो गई.' बता दें कि वीडियो में अमीना नाम की महिला बच्चों को जमीन पर कचरा गिराने पर उसे वापस उठाने के लिए कहती है, हालांकि बच्चे उसकी बात को अनसुना कर देते हैं. महिला कहती है,' तुमने क्या किया? तुमने कूड़ा गिरा दिया. इसे उठाओ और कूड़ेदान पर डालो.' बच्चे कूड़ा उठाने से मना करते हैं और उसे जमीन पर ही उगलने लगते हैं.
महिला ने आगे कहा,' यह ठीक नहीं है. मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी. यह देखो. यह तुम्हारा देश है. जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तुम कूड़े में ही रहोगे और बड़े होगे.'
वीडियो क्लिप की शुरुआत में बच्चे महिला का नाम पूछते हैं और वह उन्हें अपना नाम बताती है. इसके कुछ देर बाद एक लड़का खाने का एक पैकेट सड़क पर फेंक देता है और महिला से एक डॉलर मांगता है, हालांकि महिला मना कर देती है, जिसके बाद लड़का सड़क पर और रैपर फेंकता है और महिला का मजाक उड़ाने लगता है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा,' कृपया संवेदनशील बनें.' वहीं वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोग कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' माफ कीजिए आपको यह अनुभव हुआ. हमें उन्हें बेहतर सिखाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी.' एक अन्य ने लिखा,' यह बेहद शर्मनाक है. अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद.' घटना को लेकर कंटेंट क्रिएटर अभिएंडनियू ने कहा,' हमें अफसोस है कि आपको यह अनुभव हुआ. हमें अपने बच्चों को बेहतर सिखाने की जरूरत है.'
वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एक विदेशी पर्यटक को भारतीय बच्चों को सिखाते हुए दिखाया गया है, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.
