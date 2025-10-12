Advertisement
trendingNow12958511
Hindi Newsदेश

'तुम कूड़े में ही पले-बढ़ोगे...,' कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट

Clean India: रूस की एक महिला ने एक भारतीय बच्चे का वीडियो शेयर किया है. बच्चा महिला के मना करने के बावजूद सड़कों पर कूड़ा फेंकते हुए नजर आ रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 12, 2025, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तुम कूड़े में ही पले-बढ़ोगे...,' कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट

Viral News: भारत में इन दिनों एक रूसी पर्यटक के सड़क पर कूड़ा फेंकने को लेकर बच्चों के एक ग्रुप को डांटने का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो को अमीना फाइंड्स नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रिएक्ट किया है. वीडियो को अबतक कई मिलियन व्यूज मिल गए हैं.      

सड़क पर फेंका कूड़ा

महिला ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा,' इसीलिए पढ़ाई-लिखाई बेहद जरूरी है.' वहीं वीडियो के टाइटिल में उसने लिखा,' भारतीय बच्चों के साथ बातचीत गलत हो गई.' बता दें कि वीडियो में अमीना नाम की महिला बच्चों को जमीन पर कचरा गिराने पर उसे वापस उठाने के लिए कहती है, हालांकि बच्चे उसकी बात को अनसुना कर देते हैं. महिला कहती है,' तुमने क्या किया? तुमने कूड़ा गिरा दिया. इसे उठाओ और कूड़ेदान पर डालो.' बच्चे कूड़ा उठाने से मना करते हैं और उसे जमीन पर ही उगलने लगते हैं.   

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 कैंडिडेट्स को मिला मौका   

Add Zee News as a Preferred Source

 

महिला ने शेयर किया वीडियो 

महिला ने आगे कहा,' यह ठीक नहीं है. मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी. यह देखो. यह तुम्हारा देश है. जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तुम कूड़े में ही रहोगे और बड़े होगे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ameana Finds (@amina_finds)

 

वीडियो क्लिप की शुरुआत में बच्चे महिला का नाम पूछते हैं और वह उन्हें अपना नाम बताती है. इसके कुछ देर बाद एक लड़का खाने का एक पैकेट सड़क पर फेंक देता है और महिला से एक डॉलर  मांगता है, हालांकि महिला मना कर देती है, जिसके बाद लड़का सड़क पर और रैपर फेंकता है और महिला का मजाक उड़ाने लगता है.   

ये भी पढ़ें- 'डिजिटल दौर लड़कियों के लिए बना खतरा...,'  बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर 

 

किरेन रिजिजू ने किया रिएक्ट 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा,' कृपया संवेदनशील बनें.' वहीं वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोग कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' माफ कीजिए आपको यह अनुभव हुआ. हमें उन्हें बेहतर सिखाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी.' एक अन्य ने लिखा,' यह बेहद शर्मनाक है. अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद.' घटना को लेकर कंटेंट क्रिएटर अभिएंडनियू ने कहा,' हमें अफसोस है कि आपको यह अनुभव हुआ. हमें अपने बच्चों को बेहतर सिखाने की जरूरत है.' 

FAQ 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

मंत्री ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "कृपया संवेदनशील बनें।"

वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? 

वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें एक विदेशी पर्यटक को भारतीय बच्चों को सिखाते हुए दिखाया गया है, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान