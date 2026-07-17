'भारत 2050 में जी रहा है...', इंडिया में इस सुविधा की मुरीद हुई रशियन महिला; तारीफ कर रूस से की तुलना

क्सानिया ने कहा कि डिजिटल इकोसिस्टम में भारत इस दशक में सबसे आगे है. उन्होंने चिकित्सा देखभाल सहित सेवाओं तक पहुंचने की अभूतपूर्व सुविधा पर भी ध्यान खींचा. क्सेनिया ने कहा कि कभी-कभी मुझे लगता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं 2050 के जमाने की हैं। जैसे आज मुझे अपना रक्त परीक्षण करवाना था और एक क्लिनिक से एक व्यक्ति मेरे घर आया और घर से ही मेरा रक्त ले गया. इन ऑनलाइन सेवा के बाद वह हैरान रह गईं.