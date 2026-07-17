'भारत 2050 में जी रहा है...', इंडिया में इस सुविधा की मुरीद हुई रशियन महिला; तारीफ कर रूस से की तुलना

Russian Women Praise Medical Facility: भारत में कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जिसको देखकर विदेशी भी हैरान रह जाते हैं. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. हाल में ही भारत की चिकित्सा परीक्षण सुविधाओं की प्रशंसा करने वाली एक रूसी महिला सोशल मीडिया पर वायरल है. महिला ने दावा किया है कि भारत 2026 में नहीं, बल्कि 2050 में जी रहा है. इंस्टाग्राम पर किया गया उनका पोस्ट पर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है.
दरअसल, रूस की एक महिला ने अपने इंस्टा अकाउंट से "भारत 2050 में जी रहा है" शीर्षक वाला पोस्ट किया. रूसी महिला क्सनिया ने बताया कि किसी कारणवश उसे तुरंत ब्लड टेस्ट की जरूरत महसूस हुई. उपवास होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थीं. क्लिनिक जाने के बजाए, उन्होंने घर पर ही टेस्ट कराने की सुविधा का इस्तेमाल किया। कुछ देर में एक कर्मचारी आया और सैंपल लेकर गया.
क्सानिया ने कहा कि डिजिटल इकोसिस्टम में भारत इस दशक में सबसे आगे है. उन्होंने चिकित्सा देखभाल सहित सेवाओं तक पहुंचने की अभूतपूर्व सुविधा पर भी ध्यान खींचा. क्सेनिया ने कहा कि कभी-कभी मुझे लगता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं 2050 के जमाने की हैं। जैसे आज मुझे अपना रक्त परीक्षण करवाना था और एक क्लिनिक से एक व्यक्ति मेरे घर आया और घर से ही मेरा रक्त ले गया. इन ऑनलाइन सेवा के बाद वह हैरान रह गईं.
क्सानिया ने इसके बाद भारत में चिकित्सा देखभाल व्यवस्था वाली सुविधा की तुलना रूस से की और बताया कि अगर वह इस समय अपने देश में होतीं, तो उन्हें टेस्ट के लिए सुबह जल्दी जगना पड़ता और क्लिनिक पहुंचना पड़ता. अपने वीडियो में बताया कि रूस में मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मतलब, वहां खाना खाने की मनाही होती है। जब मैं खाना नहीं खाती, तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है.
गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब किसी विदेशी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की प्रशंसा की है. जून के महीने में लिजा नाम की एक यूरोपीय यात्री ने भारत की तेज और सरल चिकित्सा परीक्षण सेवाओं की जमकर तारीफ की थी. लिजा ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि ब्लड टेस्ट के परिणाम 24 घंटे से भी कम समय में मिल जाता है.
लिजा की ओर से कहा गया कि पूरी प्रक्रिया त्वरित और सरल थी। परीक्षणों का खर्च लगभग 72 यूरो आया, जो थोड़ा महंगा था, लेकिन यह सबसे नजदीकी क्लिनिक था, 24 घंटे से भी कम समय में, मेरे सभी परिणाम व्हाट्सएप पर आ गए। सच कहूं तो, मैंने इससे भी ज़्यादा जटिल कॉफी ऑर्डर किए हैं.