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'भारत 2050 में जी रहा है...', इंडिया में इस सुविधा की मुरीद हुई रशियन महिला; तारीफ कर रूस से की तुलना

भारत में कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जिसको देखकर विदेशी भी हैरान रह जाते हैं. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. हाल में ही भारत की चिकित्सा परीक्षण सुविधाओं की प्रशंसा करने वाली एक रूसी महिला सोशल मीडिया पर वायरल है.

Published: Jul 17, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:05 PM IST
'भारत 2050 में जी रहा है...', इंडिया में इस सुविधा की मुरीद हुई रशियन महिला; तारीफ कर रूस से की तुलना
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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