8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना कुटिना लौटेंगी अपने वतन, दोनों बेटियों के साथ जाएंगी रूस; HC से मिली इजाजत

Russian Woman Nina Kutina: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रूसी महिला नीना कुटीना और उसकी नाबालिग बेटियों को रूस वापस जाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति दे दी है. यह फैसला केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए दिया गया है, जिससे वे निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रह रही महिला और उसकी बेटियों को रूस लौटने में मदद कर सकें.
Trending Photos
Russian Woman Nina Kutina: कर्नाटक के गोकर्ण गुफा में अपनी बेटियों के साथ रहती मिली रूसी महिला नीना कुटीना का वापस रूस जाने का रास्ता साफ हो गया है. जानकारी के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को आवश्यक यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति दे दी जिससे निर्धारित अवधि से अधिक समय से भारत में रह रही रूसी महिला नीना कुटीना और उसकी नाबालिग बेटियों को रूस लौटने में मदद मिलेगी.
बता दें, महिला और उसके बच्चे उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण के पास एक गुफा में रहते हुए पाए गए थे. न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने यह फैसला इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया जो इन बच्चों का पिता होने का दावा करते हैं. गोल्डस्टीन ने केंद्र सरकार को अपनी नाबालिग बेटियों को भारत से अचानक किसी अन्य देश में निर्वासित करने से रोकने की मांग की थी. बता दें, गोल्डस्टीन के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारत छोड़ने से पहले लंबे समय तक तीनों मां बेटी की देखभाल की है. हालांकि महिला द्वारा कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि उसे उसके बच्चों के साथ रूस वापस जाने दिया जाए.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार दोनों नाबालिग बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम कर रही है. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को निर्वासित करना हमेशा संभव है जो निर्धारित समय से अधिक समय तक रुका हो. लेकिन मौजूदा मामले में हालांकि महिला 2017 से ही निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकी हुई थी उसे बच्चों के साथ वापस भेजना निर्वासन नहीं कहा जा सकता.
बच्ची को मिली रूसी नागरिकता
जानकारी के अनुसार, जुलाई में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि मां और बेटियों को तुरंत रूस वापस नहीं भेजा जा सकता क्योंकि दूसरी बेटी के पास उसके जन्म का भी कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है. हालांकि शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने अदालत को बताया कि नीना कुटीना की बेटी और उसके माता-पिता की पुष्टि करने वाली एक डीएनए रिपोर्ट रूसी अधिकारियों के साथ साझा की गई थी. इसके बाद उन्होंने बच्ची को रूसी नागरिकता प्रदान की और यात्रा के लिए दस्तावेज जारी कर दिए. इसलिए उसे जल्द से जल्द रूस भेजना होगा. इसके बाद न्यायमूर्ति बीएम श्याम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिर किन परिस्थितियों की वजह से मां और दोनों बच्चे गुफा में पहुंचे. इसके अलावा बच्चों के पुनर्वास पर भी सवाल है. ऐसे में इस मामले में बच्चों के सर्वोत्तम हित पर विचार करना उचित रहेगा. ऐसे में केंद्र इनको यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.