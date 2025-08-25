ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में भक्ति के साथ दिखेगी देश की शक्ति

S-400 Air Defense System: हैदराबाद के काचिगुड़ा में इस बार गणेश चतुर्थी का जश्न एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है. यहां गणेश जी की प्रतिमा को देश की शान एस-400 डिफेंस सिस्टम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है. यह प्रतिमा सिर्फ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की ताकत, हिम्मत और एकता की भी मिसाल है. सोशल मीडिया पर गणेश जी खास प्रतिमा की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. इस वीडियो ने देशभर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. यह मूर्ति न सिर्फ आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र की ताकत को भी दर्शाती है. साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाने वाली थीम के साथ आध्यात्मिकता और लोगों को देश के प्रति आस्था और जिम्मेदारी के बीच संतुलन की याद दिलाता है.

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी भूमिका निभाई थी. इसने सरहद पार से हो रहे हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया था. इसी वजह से इस बार त्यौहारों में, खासकर गणेश उत्सव और आने वाली दुर्गा पूजा में कई पंडालों का थीम यही ऑपरेशन बनने की उम्मीद है. भक्त बड़ी तादाद में पंडालों में पहुंच रहे हैं. यहां उन्हें भगवान की भक्ति के साथ-साथ देशभक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है. यह जश्न भक्ति, शक्ति और देश की एकता का सुंदर संगम बन गया है.

इसी बीच, मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा का पहला दर्शन रविवार को किया गया. भक्त बप्पा को पहली बार देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए. इस बार बप्पा ने मैजेंटा रंग का परिधान धारण किया है. पुतलाबाई चाल में स्थित लालबागचा राजा को मुंबई का सबसे मशहूर गणेश मंडल माना जाता है. हर साल आम नागरिकों से लेकर मशहूर हस्तियों तक, लाखों मुंबई वासी इस प्रतिष्ठित मूर्ति की एक झलक पाने के लिए लालबाग में कतार में खड़े होते हैं. गणेशोत्सव, गणेश चतुर्थी का जश्न, 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी को समाप्त होता है, जिसे गणेश विसर्जन दिवस के रूप में भी जाना जाता है.

पवित्र गणेश चतुर्थी उत्सव कब से शुरू होगा?

दस दिनों तक चलने वाला पवित्र गणेश चतुर्थी उत्सव इसबार बुधवार से शुरू होगा. वहीं, आखिरी दिन भगवान गणेश की मूर्तियों को भव्य जुलूसों के साथ नदियों, झीलों या समुद्र में विसर्जित किया जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर

आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में भारी गोलीबारी की, इसमें 26 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. यह घटना जम्मू-कश्मीर में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है. बाद में लश्कर की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली. इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों पर तड़के बमबारी की, जिसमें कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए.