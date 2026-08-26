/जयशंकर, डोभाल, सीतारमण, गोयल... चार बड़े चेहरे, चार मोर्चे! BRICS से पहले भारत का क्या है बड़ा प्लान?

BRICS समिट से पहले भारत ने एक साथ कूटनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अपनी काम करना शुरू कर दिया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे, NSA अजित डोभाल चीन गए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जापान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा-अमेरिका के दौरे पर हैं. देखने में ये अलग-अलग यात्राएं हैं, लेकिन इनके एजेंडे को साथ रखकर देखें तो भारत की रणनीति काफी साफ नजर आती है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 से 24 अगस्त के बीच दो दिन के रूस दौरे पर गए थे. उन्होंने भारत-रूस इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन की 27वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की. इस दौरान व्यापार, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दे एजेंडे में रहे. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की. इस दौरान पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया.
रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत रखना, ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति को सुरक्षित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ाना. खासकर ऐसे समय में जब भारत अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रिश्ते संभाल रहा है, मॉस्को के साथ संतुलन बनाए रखना भारत के लिए बहुत जरूरी है.
NSA अजित डोभाल 24 अगस्त को बीजिंग पहुंचे और दो दिन के दौरे में 25 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत-चीन बॉर्डर मुद्दे पर 25वें Special Representatives Dialogue में शामिल हुए. दोनों पक्षों ने सरहद पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, दो तरफा रिश्तों की समीक्षा और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत जारी रखने पर जोर दिया. सबसे बड़ा लक्ष्य है LAC पर शांति और स्थिरता. अगर सीमा पर तनाव कम रहता है तो भारत के लिए चीन के साथ व्यापार, कूटनीतिक संवाद और अन्य क्षेत्रों में रिश्ते संभालना आसान होगा. इस दौरे का एक और बड़ा संदर्भ BRICS है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में भारत आने की संभावना के बीच डोभाल की बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चार दिन (24 से 27 अगस्त) के जापान दौरे पर हैं. उनके साथ 200 से ज्यादा सदस्यों का भारतीय बिजनेस डेलीगेशन है. दौरे में टोक्यो, नागोया और ओसाका शामिल हैं. टोक्यो में जापानी कंपनियों के साथ बातचीत, नागोया में ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर के निवेशकों से संपर्क और ओसाका में बिजनेस एवं इन्वेस्टमेंट रोडशो एजेंडे में है.
जापान से निवेश, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाना. यानी भारत सिर्फ जापान से सामान खरीदने की नहीं, बल्कि जापानी कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर हैं. कनाडा में उनका मुख्य पड़ाव टोरंटो है, जहां वह भारत-कनाडा के पहले Economic and Financial Dialogue में हिस्सा लेंगी. ऊर्जा, Critical Minerals, AI, टेक्नोलॉजी, निवेश और संभावित CEPA पर बातचीत अहम है. इसके बाद 28 अगस्त से अमेरिका में शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी.
शिकागो: निवेशकों और कंपनियों के साथ मुलाकत करेंगे.
एशविल: 31 अगस्त-1 सितंबर G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ बातचीत.
न्यूयॉर्क: निवेशकों और वित्तीय क्षेत्र के अधिकारियों से बातचीत, नैस्डैक में बेल रिंगिंग सेरेमनी होगी.
सितंबर में भारत BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है. ऐसे में उससे पहले रूस और चीन के साथ रणनीतिक संवाद, जापान के साथ आर्थिक साझेदारी और अमेरिका-कनाडा के साथ निवेश व वित्तीय रिश्तों को आगे बढ़ाना भारत की मल्टी-अलाइनमेंट स्ट्रेटेडी को मजबूत करता है. इसके अलावा रूस से दोस्ती रहे, चीन से सीमा पर स्थिरता हो, जापान से निवेश आए और अमेरिका-कनाडा से व्यापार बढ़े. यही इस पूरी कूटनीतिक कवायद का बड़ा लक्ष्य नजर आता है.