चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एस. जयशंकर की मुलाकात, मीटिंग के बाद ने क्या कहा?

S Jaishankar and Chinese President Xi Jinping meeting: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. साल 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में हुई संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के बाद एस. जयशंकर की पहली चीन यात्रा है. बैठक की एक फोटो शेयर करते हुए जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने जिनपिंग से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के विकास के बारे में बात की और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दीं.

एस जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच यह बातचीत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक के हिस्से के रूप में हुई, जिसमें विदेश मंत्रियों ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की. जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं भी दीं. राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया. इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं.'

Called on President Xi Jinping this morning in Beijing along with my fellow SCO Foreign Ministers.

Conveyed the greetings of President Droupadi Murmu & Prime Minister @narendramodi.

Apprised President Xi of the recent development of our bilateral ties. Value the guidance of… pic.twitter.com/tNfmEzpJGl

