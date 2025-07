भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं था कोई बिचौलिया, पड़ोसी मुल्क ने लगाई सीजफायर की गुहार; संसद में जयशंकर ने बताई पूरी कहानी

S Jaishankar on Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि सीजफायर के दौरान किसी ने बिचोलिये का किरदार अदा नहीं किया था. पाकिस्तान ने भारत के आगे जंगबंदी की गुहार लगाई थी. विदेश मंत्री ने एक बार फिर यह बयान देकर साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर पीएम मोदी-डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात चीत नहीं हुई है.

जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद को लंबे समय से दिए जा रहे समर्थन को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने न सिर्फ इस्लामाबाद के परेशान करने वाले इतिहास को उजागर किया है, बल्कि दुनिया के सामने उसका असली चेहरा भी उजागर करने में सफल रहा है. जयशंकर ने कहा,'हमारी कूटनीति का फोकस इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) थी. हमारे लिए चुनौती ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का सदस्य था और हम नहीं थे. हमारे दो मकसद थे:

मैं यह कहकर संतुष्ट हूं कि 25 अप्रैल को सुरक्षा परिषद ने जो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की. उन्होंने माना कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा परिषद ने साफ कहा कि इस घिनौने आतंकी हमले को अंजाम देने वालों, उसे संगठित करने वालों, फंड देने वालों और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए और न्याय के कठघरे में लाया जाए.'

#WATCH | Speaking on Operation Sindoor in the House, EAM Dr S Jaishankar says, "The focus for our diplomacy was the UN Security Council. The challenge for us was that at this particular point, Pakistan is a member of the Security Council and we are not... Our goals in the… pic.twitter.com/6F7W6Ssxjk

