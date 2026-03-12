होर्मुज में भारत को मिली बहुत बड़ी राहत! पीएम मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, ईरान ने भारतीय टैंकरों को दी सुरक्षित रास्ते की अनुमति

Iran allowed India-flagged tankers to pass Strait of Hormuz: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. ईरान ने भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित तरीके से गुजरने की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि यह फैसला भारत और ईरान के बीच हुई कूटनीतिक बातचीत का नतीजा है. ऐसे समय में जब कई देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, भारत के लिए यह एक अहम राहत मानी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जहाज अब इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से सुरक्षित होकर गुजर सकते हैं, जिससे देश की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाला संभावित संकट काफी हद तक टल गया है.

दो भारतीय टैंकर सुरक्षित निकल रहे

खबरों के अनुसार भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल इस समय होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित तरीके से गुजर रहे हैं. मौजूदा हालात में यह बेहद अहम है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों के जहाजों की आवाजाही इस रास्ते पर लगभग रुक गई है. बताया जा रहा है कि अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े कई जहाजों को इस क्षेत्र में अतिरिक्त जांच और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है.

मोदी सरकार की कूटनीति रंग लाई

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह अहम फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है. इस कूटनीतिक पहल के बाद कम से कम दो भारतीय टैंकर सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय कप्तान वाला जहाज भी सुरक्षित पहुंचा

इस बीच एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है. लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर, जिसमें सऊदी अरब का कच्चा तेल भरा था और जिसकी कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी, वह भी कुछ दिन पहले सुरक्षित तरीके से होर्मुज पार कर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है. बताया जा रहा है कि मौजूदा तनाव के बीच यह भारत की ओर आने वाला पहला जहाज था जो इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से सुरक्षित निकल पाया.

क्यों इतना अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है. हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है. यह मात्रा दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग पांचवां हिस्सा मानी जाती है. इसके अलावा दुनिया में भेजी जाने वाली बड़ी मात्रा में एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) भी इसी रास्ते से गुजरती है. अगर किसी वजह से इस रास्ते पर आवाजाही रुकती है तो उसका असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

तनाव के कारण बढ़ी निगरानी

हाल ही में अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ते तनाव के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच सकती है.

भारत के लिए क्यों अहम है यह फैसला

भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है और उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है. ऐसे में अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हो जाता या भारतीय जहाजों को रोका जाता तो देश की तेल आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता था. इसी वजह से ईरान द्वारा भारतीय टैंकरों को अनुमति देना भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.