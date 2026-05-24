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Hindi NewsदेशIndia-US Relations: भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

India-US Relations: भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो

India-US Relations: दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच ऐतिहासिक बैठक हुई. रूबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी बताते हुए कहा कि यह साझेदारी वैश्विक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है. वहीं, जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच इस अटूट रिश्ते को पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला बताया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 01:20 PM IST
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US Secretary Of State
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Jaishankar-Marco Rubio Meeting: वैश्विक राजनीति और कूटनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद ऐतिहासिक बन गया है. भारत की राजधानी दिल्ली का आलीशान 'हैदराबाद हाउस' आज एक बेहद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का गवाह बना. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रूबियो के साथ एक हाई-लेवल प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की.

दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच हुई यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक पटल पर कई तरह के भू-राजनीतिक तनाव चरम पर हैं. इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत और अमेरिका के अटूट रिश्तों की एक नई और बेहद मजबूत झलक देखने को मिली.

हम सिर्फ सहयोगी नहीं- मार्को रूबियो

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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है. बैठक के दौरान रूबियो ने भारत-अमेरिका संबंधों की गहराई को बेहद संजीदगी से रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि भारत में मेरा पहला दिन बेहद शानदार रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सिर्फ सामान्य सहयोगी नहीं हैं; हम रणनीतिक सहयोगी हैं, और आज के वैश्विक परिदृश्य में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है.

मार्को रूबियो ने मीडिया में चल रही उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों को नए सिरे से पटरी पर लाने की जरूरत है. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यह किसी पुराने रिश्ते को बहाल करने या उसमें जबरन नई जान डालने के बारे में नहीं है. मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं. असल में, यह उस ठोस और बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ाने के बारे में है, जो पहले से मौजूद है. यह अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है.

मजबूत पार्टनर एक साथ हैं- डॉ. एस. जयशंकर

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच के गहरे प्रभाव को दुनिया के सामने रखा. जयशंकर ने कहा कि हमारी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है. आसान शब्दों में कहें तो हमारा सहयोग इतना गहरा और व्यापक है कि हमारा रिश्ता दुनिया के दूसरे क्षेत्रों और पूरी वैश्विक व्यवस्था पर सीधा असर डालता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में हमारे हित और विचार एक जैसे हैं.

वैश्विक संकटों और युद्ध के बाद उपजे हालातों की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने बेहद सधे हुए अंदाज में कहा कि यह सच है कि मौजूदा समय थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब दो मजबूत और भरोसेमंद साझेदार एक साथ बैठते हैं, तो रास्ते आसान हो जाते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी यह बातचीत बहुत खुली, स्पष्ट और फलदायी होगी.

लंच पर तय होगी आगे की राह

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने एक बेहद दिलचस्प और अनौपचारिक जानकारी साझा की, जिससे पता चलता है कि दोनों नेताओं के बीच कूटनीतिक ट्यूनिंग कितनी शानदार है. जयशंकर ने मुस्कुराते हुए बताया कि सेक्रेटरी रूबियो और मैंने आज सुबह अपनी द्विपक्षीय बातचीत शुरू की थी. असल में, हम अभी अपनी मुख्य बातचीत के बीच में ही हैं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा करने के तुरंत बाद, हम लंच टेबल पर वापस जाएंगे और वर्किंग लंच के दौरान बाकी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बातचीत को पूरा करेंगे.

ये भी पढ़ें: लगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हों...महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से भागते हुए क्या देखा-Video

जयशंकर ने यह भी याद दिलाया कि मार्को रूबियो के अमेरिकी विदेश मंत्री का पद संभालने के पहले ही दिन से वे लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं. वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क से लेकर फ्रांस तक दोनों नेताओं के बीच लगातार मुलाकातें होती रही हैं, जिसने दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को एक नई रफ्तार दी है. इस बैठक के बाद कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच का यह रणनीतिक तालमेल न केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाएगा, बल्कि पश्चिमी गोलार्ध सहित पूरी दुनिया में एक नए संतुलन का निर्माण करेगा.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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