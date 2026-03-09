सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले से पश्चिम एशिया के हालात पर बयान देने के लिए तैयारी से आए थे लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मांग रखी कि रूल 176 के तहत भारत के ऊर्जा संकट की मौजूदा चुनौतियों पर संक्षिप्त चर्चा कराई जाए. हंगामा बढ़ता ही गया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और देश की साख पर भी पड़ रहा है. खरगे अपना भाषण लंबा करने लगे तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाथ जोड़कर कहा कि आप बैठ जाइए. मैं फिर से मौका दूंगा. हालांकि विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे. वेल में आ गए. आगे जयशंकर को अपना बयान भारी शोर के बीच ही देना पड़ा. बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है.

दरअसल, खरगे को रोकते हुए सभापति ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को बयान देने के लिए आमंत्रित किया. विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात और हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देश को दी लेकिन शोर में ठीक से सुनाई नहीं दिया. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अभी ईरानी लीडरशिप के साथ संपर्क मुश्किल है. विदेश मंत्री ने ईरानी युद्धपोत के भारत में होने की भी जानकारी दी.

'इनका इंट्रेस्ट न देश में, न डिबेट में'

विपक्षी सांसद नहीं माने और विदेश मंत्री के भाषण पूरा करने से पहले ही सीट छोड़कर बाहर निकल गए. जयशंकर के बयान के बायकॉट पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई. किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष का रवैया गैरजिम्मेदार है. विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता. जेपी नड्डा भी विपक्ष के रवैये पर भड़के. उन्होंने कहा कि इनका इंट्रेस्ट न देश में है और न डिबेट में है. इनका इंट्रेस्ट अराजकता पैदा करने में है.

पश्चिम एशिया के हालात पर क्या बोले जयशंकर?

1. अमेरिका - इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर विदेश मंत्री ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सभी पक्षों को तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए. एनर्जी की जरूरतों पर जयशंकर ने कहा कि भारतीयों का हित सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. उन्होंने यह भी माना कि बिगड़ते हालात से सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है.

2. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और पश्चिम एशिया के संबंधित देशों के नेताओं से बात भी कर चुके हैं. विदेश मंत्री ने इस बात जोर दिया कि भारत की प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा और देश का हित है.

3. जयशंकर ने देश को बताया कि ईरानी साइड से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है. उन्होंने अपने समकक्ष अब्बास अराघची से जरूर बात की है.

4. आगे उन्होंने कोच्चि में ईरानी युद्धपोत की डॉकिंग पर कहा कि इसके लिए 28 फरवरी को आग्रह किया गया था. उन्होंने बताया कि अराघची ने कोच्चि पोर्ट पर ईरानी नेवी के जहाज IRIS लावन को पनाह देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. इस समय लावन के सभी नौसैनिक भारत में सेफ हैं. हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने IRIS डेना के बारे में कुछ नहीं कहा, जिस पर अमेरिका ने टॉरपीडो से हमला किया था. वह श्रीलंका के तट पर डूब गया, जिसमें 87 लोग मारे गए.

दो भारतीय नाविकों की मौत

5. मंत्री ने सदन को बताया कि दूतावास ने पहले ही कई स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में मदद की है. कतर और जॉर्डन जैसे देशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए पूरी कोशिश हो रही है जिससे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके. जयशंकर ने राज्यसभा को बताया, 'हमने दो भारतीय नाविकों (मर्चेंट शिपिंग) को खो दिया है और एक अब भी लापता हैं.'

तीन सिद्धांतों का जिक्र

केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस विषय पर भारत का दृष्टिकोण तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है.

पहला, भारत शांति का समर्थन करता है और संवाद व कूटनीति के माध्यम से समाधान की वापसी की अपील करता है. भारत तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देता है.

दूसरा, क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में हम क्षेत्रीय सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे.

तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार प्रवाह सहित भारत के राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे. मुझे विश्वास है कि इस विषय पर सरकार को इस सम्मानित सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है.