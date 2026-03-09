Advertisement
trendingNow13134561
Hindi Newsदेशसभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

पश्चिम एशिया के हालात पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर राज्यसभा में बयान देते रहे लेकिन विपक्षी सांसदों ने सुना ही नहीं. विदेश मंत्री ने आगे ईरानी युद्धपोत के भारत में सुरक्षित होने, कितने भारतीयों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉनिटरिंग आदि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने देश को क्या बताया? शोर मचाते चले गए विपक्षी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले से पश्चिम एशिया के हालात पर बयान देने के लिए तैयारी से आए थे लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मांग रखी कि रूल 176 के तहत भारत के ऊर्जा संकट की मौजूदा चुनौतियों पर संक्षिप्त चर्चा कराई जाए. हंगामा बढ़ता ही गया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और देश की साख पर भी पड़ रहा है. खरगे अपना भाषण लंबा करने लगे तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाथ जोड़कर कहा कि आप बैठ जाइए. मैं फिर से मौका दूंगा. हालांकि विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे. वेल में आ गए. आगे जयशंकर को अपना बयान भारी शोर के बीच ही देना पड़ा. बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ है. 

दरअसल, खरगे को रोकते हुए सभापति ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को बयान देने के लिए आमंत्रित किया. विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया के हालात और हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देश को दी लेकिन शोर में ठीक से सुनाई नहीं दिया. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अभी ईरानी लीडरशिप के साथ संपर्क मुश्किल है. विदेश मंत्री ने ईरानी युद्धपोत के भारत में होने की भी जानकारी दी. 

'इनका इंट्रेस्ट न देश में, न डिबेट में'

विपक्षी सांसद नहीं माने और विदेश मंत्री के भाषण पूरा करने से पहले ही सीट छोड़कर बाहर निकल गए. जयशंकर के बयान के बायकॉट पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई. किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष का रवैया गैरजिम्मेदार है. विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता. जेपी नड्डा भी विपक्ष के रवैये पर भड़के. उन्होंने कहा कि इनका इंट्रेस्ट न देश में है और न डिबेट में है. इनका इंट्रेस्ट अराजकता पैदा करने में है.  

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम एशिया के हालात पर क्या बोले जयशंकर?

1. अमेरिका - इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर विदेश मंत्री ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से सभी पक्षों को तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए. एनर्जी की जरूरतों पर जयशंकर ने कहा कि भारतीयों का हित सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है. उन्होंने यह भी माना कि बिगड़ते हालात से सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है. 
2. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं और पश्चिम एशिया के संबंधित देशों के नेताओं से बात भी कर चुके हैं. विदेश मंत्री ने इस बात जोर दिया कि भारत की प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा और देश का हित है. 
3. जयशंकर ने देश को बताया कि ईरानी साइड से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन फिलहाल यह मुश्किल है. उन्होंने अपने समकक्ष अब्बास अराघची से जरूर बात की है. 

पढ़ें: ईरानी युद्धपोत पर टॉरपीडो लगने से पहले कूद गए 32 लोग, हिंद महासागर में अमेरिकी हमले की इनसाइड स्टोरी 

4. आगे उन्होंने कोच्चि में ईरानी युद्धपोत की डॉकिंग पर कहा कि इसके लिए 28 फरवरी को आग्रह किया गया था. उन्होंने बताया कि अराघची ने कोच्चि पोर्ट पर ईरानी नेवी के जहाज IRIS लावन को पनाह देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. इस समय लावन के सभी नौसैनिक भारत में सेफ हैं. हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने IRIS डेना के बारे में कुछ नहीं कहा, जिस पर अमेरिका ने टॉरपीडो से हमला किया था. वह श्रीलंका के तट पर डूब गया, जिसमें 87 लोग मारे गए.

दो भारतीय नाविकों की मौत

5. मंत्री ने सदन को बताया कि दूतावास ने पहले ही कई स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में मदद की है. कतर और जॉर्डन जैसे देशों में फंसे भारतीयों की मदद के लिए पूरी कोशिश हो रही है जिससे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके. जयशंकर ने राज्यसभा को बताया, 'हमने दो भारतीय नाविकों (मर्चेंट शिपिंग) को खो दिया है और एक अब भी लापता हैं.' 

तीन सिद्धांतों का जिक्र

केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने कहा कि इस विषय पर भारत का दृष्टिकोण तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है. 
पहला, भारत शांति का समर्थन करता है और संवाद व कूटनीति के माध्यम से समाधान की वापसी की अपील करता है. भारत तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देता है. 
दूसरा, क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में हम क्षेत्रीय सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे. 
तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार प्रवाह सहित भारत के राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे. मुझे विश्वास है कि इस विषय पर सरकार को इस सम्मानित सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

india iran news

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे