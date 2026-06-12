1985 में भारत ने एयर इंडिया के विमान में हुए विस्फोट को लेकर भारत केवल कनाडा और पश्चिम देशों पर भारत-विरोधी चरमपंथियों को पनाह देने की कूटनीतिक शिकायतें करता रह गया था. वहीं अब भारत अपनी नई डिप्लोमेसी में भारत की संप्रभुता, आर्थिक हितों या डिजिटल सिक्योरिटी को विदेश से खतरा होने पर उस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता. इसका ताजा उदाहरण अभी थोड़े समय पहले ही देखने को मिला, जब ओमान के तट पर कमर्शियल शिप में अमेरिकी हमलों के चलते 3 भारतीय नाविकों की जान जाने पर भारत ने अमेरिकी डिप्लोमैट जेसन मीक्स को तलब किया. इसके अलावा भारत ने कनाडा की ओर से उस पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के राजदूत ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा था. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी कार्रवाई भी भारत की बदलती डिप्लोमेसी को दर्शाता है, जो केवल कागजों तक सीमित न होकर अब एक्शन तक आगे बढ़ गई है.