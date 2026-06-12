India Diplomacy: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड में आयोजित 'कुल्तारांता टॉक्स कार्यक्रम' में रूस से संबंधित एक सवाल पर यूरोप के नेताओं की बोलती बंद कर दी. उनसे पूछा गया कि यूरोप में यह धारणा है कि भारत भले ही रूस-यूक्रेन जंग को लेकर नैतिक समानता की बात करता है, लेकिन वह रूस से तेल खरीदकर उसके प्रति नरम रुख भी दिखाता है. एस जयशंकर ने इस सावल पर यूरोप के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोपीय देश भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई के अपने ही इतिहास को नजरअंदाज कर रहे हैं.
जयशंकर ने कहा,' यूरोपीय देश कई वर्षों से ऐसे हथियार बेचते हैं, जिनका भारत पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है. हम भारतीयों ने कभी भी यूरोप को खतरे में डालने के लिए कुछ नहीं किया.' विदेश मंत्री ने यूरोपीय यूनियन के देशों को यह कहकर जवाब दिया है कि यूरोप ने भारत के मुकाबले रूस से अधिक ऊर्जा खरीदी है और साथ ही यूरोपीय देशों को यह कहकर जवाब दिया कि वे भारतीय रिफाइनरियों से उतना ही रूसी तेल खरीद रहे हैं. एस जयशंकर हमेशा से अंतराष्ट्रीय मंच पर भारत पर सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब देते रहे हैं. इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में मजबूती से बदलाव आया है.
भारत पहले के मुकाबले गुटनिरपेक्षता (Non Alignment) की जगह बहु संरेखण (Multi Alignment) और राष्ट्रहित की नीति अपना रहा है. फॉरेन डिप्लोमेसी को अब नेशनल सिक्योरिटी और घरेलू आर्थिक विकास के साथ शामिल किया गया है.
भारत पुरानी विदेश नीति में मुख्य रूप से सोवियत और अमेरिकी गुटों से समान दूरी बनाए रखता था. उसकी पॉलिसी नैतिक वैश्विक आवाज पर फोकस्ड थी, लेकिन आज के समय में भारत अमेरिका से रक्षा समझौते भी करता है और रूस से रियायती दरों पर तेल भी खरीदने की क्षमता रखता है.
भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने में या तो संकोच करता था या हमेशा बचाव की स्थिति पर रहता था. हालांकि, अब भारत ग्लोबल स्टेज पर खुलेआम अपनी आक्रामक और स्पष्ट राय रखता है. विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्ट कहना है कि भारत को किसी एक गुट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. भारत ने अतीत में कई मौकों पर पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने फैसले बदले हैं, लेकिन आज के समय में उसकी कूटनीति आक्रामक और स्पष्ट दिखती है. साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाते हुए भारत समेत कई देशों से ईरान से ऑयल इंपोर्ट न करने का अल्टीमेटम दिया था. इस दौरान भारत ने ईरान की ओर से बेहद सस्ती दरों, फ्री इंश्योरेंस और 60 दिनों के क्रेडिट पर ऑयल देने के ऑफर को ठुकराते हुए तेल की सप्लाई बंद कर दी थी.
भारतीय अर्थव्यवस्था को ईरानी ऑफर से काफी फायदा मिलता, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और CAATSA कानून के डर से भारत ने मई 2019 तक पूरी तरह ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया. वैश्विक दबाव के चलते भारत को यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन एस जयशंकर के दौर में रूस-यूक्रेन जंग के बीच भारत ने अमेरिकी दबाव को खारिज कर रूस से तेल खरीदा है.
भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा जैसे आधार पर अपनी डिप्लोमेसी की है. इसके चलते कई बार चीन और पाकिस्तान जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान डिप्लोमेसी तक ही अटके रह जाते थे. वहीं अब एस जयशंकर की पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी का महत्व केवल बॉर्डर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है. इसमें साइबर, एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल किया गया है. इसके साथ ही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने हित में कोई भी फैसला लेने से नहीं झिझक रहा है.
1985 में भारत ने एयर इंडिया के विमान में हुए विस्फोट को लेकर भारत केवल कनाडा और पश्चिम देशों पर भारत-विरोधी चरमपंथियों को पनाह देने की कूटनीतिक शिकायतें करता रह गया था. वहीं अब भारत अपनी नई डिप्लोमेसी में भारत की संप्रभुता, आर्थिक हितों या डिजिटल सिक्योरिटी को विदेश से खतरा होने पर उस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता. इसका ताजा उदाहरण अभी थोड़े समय पहले ही देखने को मिला, जब ओमान के तट पर कमर्शियल शिप में अमेरिकी हमलों के चलते 3 भारतीय नाविकों की जान जाने पर भारत ने अमेरिकी डिप्लोमैट जेसन मीक्स को तलब किया. इसके अलावा भारत ने कनाडा की ओर से उस पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद कनाडा के राजदूत ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा था. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी कार्रवाई भी भारत की बदलती डिप्लोमेसी को दर्शाता है, जो केवल कागजों तक सीमित न होकर अब एक्शन तक आगे बढ़ गई है.