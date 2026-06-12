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अब दबाव नहीं, सीधा जवाब मिलता है… जयशंकर की नई डिप्लोमेसी ने कैसे बदला भारत का वैश्विक रवैया? ग्लोबल मंच पर यूरोप की कर दी बोलती बंद

S Jaishankar Europe Event: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में रूसी तेल की खरीद को लेकर यूरोप की बोलती बंद की है. पिछले कुछ सालों में भारत अपनी विदेश नीति में काफी बदलाव ला चुका है, जिससे भारत अंतराष्ट्रूीय मंच पर लगातार मजबूत स्थिति में दिख रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 12, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:26 PM IST
अब दबाव नहीं, सीधा जवाब मिलता है… जयशंकर की नई डिप्लोमेसी ने कैसे बदला भारत का वैश्विक रवैया? ग्लोबल मंच पर यूरोप की कर दी बोलती बंद

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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