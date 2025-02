जिस प्रद्युमन पर बैठे हैं एस जयशंकर उसका PM मोदी से है गहरा कनेक्शन, देखिए VIDEO

Foreign Minister S Jaishankar: विदेश मंत्री एस जयशंकर और 61 देशों के राजनयिकों ने सोमवार की सुबह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी की सवारी की और जीप सफारी का आनंद लिया. ये राजनयिक रविवार रात विदेश मंत्री के साथ जोरहाट पहुंचे थे और आज सुबह काजीरंगा पहुंचे. राजनयिकों ने सबसे पहले पार्क के केंद्रीय रेंज कोहोरा में हाथी की सवारी का लुत्फ उठया.

विदश मंत्री जयशंकर मशहूर हाथी प्रद्युम्न पर सवार हुए. ये वही हाथी है जिसे पीएम मोदी पहले गन्ना खिला चुके हैं. हाथी की सवारी के बाद उन्होंने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल पार्क के अंदर जीप सफारी का आनंद लिया. सफारी के बाद जयशंकर और कुछ राजनयिकों को हाथियों को चारा खिलाते हुए देखा गया. असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा, काजीरंगा से लोकसभा सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की डायरेक्टर सोनाली घोष और डीएफओ अरुण विग्नेश सफारी के दौरान मेहमानों के साथ थे.

जयशंकर राजनयिकों के साथ शाम को लगभग 9000 कलाकारों के ज़रिए पेश किया जाने वाला झुमोर डांस देखने के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे. वहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. ये राजनयिक मंगलवार को 'एडवांटेज असम 2.0 अवसंरचना एवं निवेश शिखर सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र में भी भाग लेंगे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा,'एक ऐतिहासिक यात्रा! कल रात विदेश मंत्री एस जयशंकर असम की ऐतिहासिक यात्रा पर 50 से ज्यादा मिशन प्रमुखों के साथ जोरहाट पहुंचे. इससे राज्य में विदेशी सहयोग के दरवाजे खुलेंगे. सभी का हार्दिक स्वागत है.'

Feeding sugar cane to Lakhimai, Pradyumna and Phoolmai. Kaziranga is known for the rhinos but there are also large number of elephants there, along with several other species. pic.twitter.com/VgY9EWlbCE

— Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2024