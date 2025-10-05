'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा...', ट्रंप के दबाव से नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर क्या बोले जयशंकर?

S Jaishankar: टैरिफ के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि उनके झुकाव के आगे भारत झुका नहीं, अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर ये टिप्पणी की है.
Trending Photos
India US Trade Deal: भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते थे, हालांकि भारत उनके दबाव के आगे झुका नहीं. जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है. इसी बीच ब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने लक्ष्मण रेखाएं खींच दी है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.
आगे बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे व्यापार पर सहमति न बन पाने से जुड़े हैं, लेकिन किसी भी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर भारक की लक्ष्मण रेखाओं का सम्मान करना होगा. व्यापार पर समझ ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेदों को अनुपातिक रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों के कुछ पहलू सामान्य रूप से व्यापार की तरह जारी हैं.
भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे व्यापार पर सहमति न बन पाने से जुड़े हैं, लेकिन किसी भी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर भारक की लक्ष्मण रेखाओं का सम्मान करना होगा. व्यापार पर समझ जरूरी है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेदों को अनुपातिक रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों के कुछ पहलू सामान्य रूप से व्यापार की तरह जारी हैं.
आज हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे हैं. ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 25% पारस्परिक शुल्क का हवाला देते हुए कहा, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम अपनी व्यापार वार्ताओं के लिए किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं. अब तक वहां पहुंचने में असमर्थता के कारण भारत पर एक निश्चित शुल्क लगाया गया है. इसके अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पर कहा कि यह अनुचित है. उन्होंने ये भी कहा कि रूस से कई और देश तेल खरीद रहे हैं लेकिन उन्हें अमेरिका से इस तरह के शुल्क का सामना नहीं करना पड़ा
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.