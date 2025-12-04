Advertisement
trendingNow13028377
Hindi Newsदेश

'हमारे लिए बाधा बनकर खुद का नुकसान कर रहे', पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?

EAM Jaishankar warns immigration restricted: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विशेष विमान आज भारत में लैंड हो रहा है. उनके इस दो दिवसीय दौरे से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है. जयशंकर ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि ये देश खुद का ही नुकसान कर रहे हैं. जानते हैं आखिर क्या है मामला?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 04, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हमारे लिए बाधा बनकर खुद का नुकसान कर रहे', पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?

EAM Jaishankar On mmigration: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को साफ-साफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे देश कुशल कामगारों की आवाजाही पर ज्यादा रोक-टोक लगाते हैं, तो वे खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और 'नेट लूजर्स' बन जाएंगे. यह बात उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में इंडियाज वर्ल्ड एनुअल कॉनक्लेव 2025 में कही. यहां उन्होंने इमिग्रेशन पर बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बारे में सवाल का जवाब दिया है.

इमिग्रेशन पर बहस गलत दिशा में, जयशंकर ने क्या कहा?
जयशंकर का कहना है कि  इमिग्रेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें हल करना होगा, क्योंकि कई मामलों में, असली संकट का आने वाले वर्कफ़ोर्स के आने-जाने से कोई लेना-देना नहीं है.  इमिग्रेशन पर हो रही बहस अक्सर गलत जगह पर फंस जाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिमी देशों की मौजूदा दिक्कतें विदेशी पेशेवरों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की दशकों पुरानी नीतियों से हैं. जैसे, उन्होंने अपने बिजनेस को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला खुद लिया था.

यूरोप-अमेरिका को चेताया
जयशंकर ने कहा, "अगर अमेरिका या यूरोप में चिंताएं हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले दो दशकों में जानबूझकर अपने बिजनेस को रिलोकेट करने की अनुमति दी. यह उनका अपना चुनाव और रणनीति थी. अब उन्हें इसे ठीक करने के तरीके ढूंढने होंगे, और कई कर भी रहे हैं." उन्होंने साफ किया कि ये देश अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की बजाय इमिग्रेशन को दोष दे रहे हैं, जो गलत है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुशल कामगारों की जरूरत, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी
विदेश मंत्री ने आगे बताया कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही हैं, कुशल लोगों की मांग और बढ़ेगी. घरेलू सिस्टम अकेले इस मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे. एएनआई के अनुसार, जयशंकर ने कहा, "जैसे हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के युग में जा रहे हैं, हमें ज्यादा टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, कम नहीं. और टैलेंट को इतनी तेजी से ऑर्गेनिक तरीके से विकसित नहीं किया जा सकता.

दोनों देशों के लिए बेहतर होगा
वहां एक स्ट्रक्चरल रुकावट है. उनके अपने समाजों में आप तनाव देख सकते हैं." उन्होंने जोर दिया कि कुशल लोगों की सीमा पार आवाजाही दोनों देशों के लिए फायदेमंद है."हमें उन्हें समझाना है कि मोबिलिटी, बॉर्डर्स के पार टैलेंट का इस्तेमाल, हमारे आपसी फायदे के लिए है.अगर वे टैलेंट के फ्लो पर ज्यादा रुकावटें लगाते हैं, तो वे नेट लूजर्स होंगे,"  उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिमी देश राजनीतिक दबाव और आर्थिक हकीकत के बीच बैलेंस बना लेंगे."वे शायद कुछ समझौते पर पहुंच जाएंगे,"

भारत का नजरिया: वैश्विक टैलेंट का महत्व
भारत जैसे देशों के लिए यह मुद्दा अहम है क्योंकि यहां से हजारों कुशल आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर और डॉक्टर पश्चिमी देशों में जाते हैं. जयशंकर का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में इमिग्रेशन पर सख्त नीतियां चर्चा में हैं.लेकिन उन्होंने साफ किया कि भारत को इन देशों को समझाना होगा कि टैलेंट का फ्री फ्लो सबके हित में है. अगर रोक लगी, तो न सिर्फ भारत जैसे विकासशील देश प्रभावित होंगे, बल्कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं भी पिछड़ जाएंगी.  एएनआई की रिपोर्ट में जयशंकर ने पश्चिमी समाजों में टैलेंट की कमी पर भी बात की.उन्होंने कहा कि वहां की शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम तेजी से बदलती जरूरतों के साथ नहीं चल पा रहे. इसलिए, विदेशी कुशल कामगारों पर निर्भरता बढ़ रही है. भारत इस मौके को देखते हुए अपने लोगों को बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वैश्विक स्तर पर योगदान दे सकें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

S Jaishankar

Trending news

हुमायूं के बयान से बवाल! राज्यपाल ने दी सख्त चेतावनी, बाबरी मस्जिद फिर बनाने का एलान
Humayun Kabir
हुमायूं के बयान से बवाल! राज्यपाल ने दी सख्त चेतावनी, बाबरी मस्जिद फिर बनाने का एलान
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज