'हमारे लिए बाधा बनकर खुद का नुकसान कर रहे', पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?

EAM Jaishankar On mmigration: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को साफ-साफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोप जैसे देश कुशल कामगारों की आवाजाही पर ज्यादा रोक-टोक लगाते हैं, तो वे खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और 'नेट लूजर्स' बन जाएंगे. यह बात उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में इंडियाज वर्ल्ड एनुअल कॉनक्लेव 2025 में कही. यहां उन्होंने इमिग्रेशन पर बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बारे में सवाल का जवाब दिया है.

इमिग्रेशन पर बहस गलत दिशा में, जयशंकर ने क्या कहा?

जयशंकर का कहना है कि इमिग्रेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उन्हें हल करना होगा, क्योंकि कई मामलों में, असली संकट का आने वाले वर्कफ़ोर्स के आने-जाने से कोई लेना-देना नहीं है. इमिग्रेशन पर हो रही बहस अक्सर गलत जगह पर फंस जाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिमी देशों की मौजूदा दिक्कतें विदेशी पेशेवरों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की दशकों पुरानी नीतियों से हैं. जैसे, उन्होंने अपने बिजनेस को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का फैसला खुद लिया था.

यूरोप-अमेरिका को चेताया

जयशंकर ने कहा, "अगर अमेरिका या यूरोप में चिंताएं हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले दो दशकों में जानबूझकर अपने बिजनेस को रिलोकेट करने की अनुमति दी. यह उनका अपना चुनाव और रणनीति थी. अब उन्हें इसे ठीक करने के तरीके ढूंढने होंगे, और कई कर भी रहे हैं." उन्होंने साफ किया कि ये देश अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की बजाय इमिग्रेशन को दोष दे रहे हैं, जो गलत है.

कुशल कामगारों की जरूरत, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी

विदेश मंत्री ने आगे बताया कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रही हैं, कुशल लोगों की मांग और बढ़ेगी. घरेलू सिस्टम अकेले इस मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे. एएनआई के अनुसार, जयशंकर ने कहा, "जैसे हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के युग में जा रहे हैं, हमें ज्यादा टैलेंट की जरूरत पड़ेगी, कम नहीं. और टैलेंट को इतनी तेजी से ऑर्गेनिक तरीके से विकसित नहीं किया जा सकता.

दोनों देशों के लिए बेहतर होगा

वहां एक स्ट्रक्चरल रुकावट है. उनके अपने समाजों में आप तनाव देख सकते हैं." उन्होंने जोर दिया कि कुशल लोगों की सीमा पार आवाजाही दोनों देशों के लिए फायदेमंद है."हमें उन्हें समझाना है कि मोबिलिटी, बॉर्डर्स के पार टैलेंट का इस्तेमाल, हमारे आपसी फायदे के लिए है.अगर वे टैलेंट के फ्लो पर ज्यादा रुकावटें लगाते हैं, तो वे नेट लूजर्स होंगे," उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिमी देश राजनीतिक दबाव और आर्थिक हकीकत के बीच बैलेंस बना लेंगे."वे शायद कुछ समझौते पर पहुंच जाएंगे,"

भारत का नजरिया: वैश्विक टैलेंट का महत्व

भारत जैसे देशों के लिए यह मुद्दा अहम है क्योंकि यहां से हजारों कुशल आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर और डॉक्टर पश्चिमी देशों में जाते हैं. जयशंकर का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में इमिग्रेशन पर सख्त नीतियां चर्चा में हैं.लेकिन उन्होंने साफ किया कि भारत को इन देशों को समझाना होगा कि टैलेंट का फ्री फ्लो सबके हित में है. अगर रोक लगी, तो न सिर्फ भारत जैसे विकासशील देश प्रभावित होंगे, बल्कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं भी पिछड़ जाएंगी. एएनआई की रिपोर्ट में जयशंकर ने पश्चिमी समाजों में टैलेंट की कमी पर भी बात की.उन्होंने कहा कि वहां की शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम तेजी से बदलती जरूरतों के साथ नहीं चल पा रहे. इसलिए, विदेशी कुशल कामगारों पर निर्भरता बढ़ रही है. भारत इस मौके को देखते हुए अपने लोगों को बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वैश्विक स्तर पर योगदान दे सकें.