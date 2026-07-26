/पूर्व ISRO चीफ, इंफोसिस के को-फाउंडर और IAS ऑफिसर... एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स में शामिल 6 चेहरे कौन हैं?

Exam Reform Task Force: देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़े एक्शन ले रही है. पीएम मोदी ने रविवार ( 26 जुलाई 2026) को भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने और बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की.
इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकानी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. 6 सदस्यों के इस पैनल में टेक्नोलॉजी, स्पेस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एकेडमिक और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स शामिल हैं. ये सभी पब्लिक एग्जाम के स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स की सिफारिश करेंगे.
टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकानी इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे.
भारत के आधार डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले नीलेकानी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पैनल की सिफारिशों का नेतृत्व करेंगे.
एस सोमनाथ भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO के पूर्व अध्यक्ष हैं. उन्हें कॉम्पलैक्स टेक्नोलॉजिकल मिशन और लार्ज स्केल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस के चलते टास्क फोर्स में शामिल गया है.
स्पेस एजेंसी के बाद अब सोमनाथ से सिस्टम इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिलायबलेटी और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में विशेषज्ञता का योगदान देने की उम्मीद है.
तपन डेका खुफिया ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी के सेक्टर में दशकों के अनुभव के साथ पैनल में शामिल हुए हैं.
टास्क फोर्स में उनकी भूमिका परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, कमजोरियों की पहचान करने और एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार करने पर फोकस करना है.
IIT मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी टास्क फोर्स में अकेडमिक और रिसर्च कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे.
कंप्यूटर साइंस और उभरती टेक्नोलॉजी में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले कामाकोटी से टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करने के साथ-साथ एग्जाम डिजाइन और प्रशासन में सुधार में योगदान देने की जिम्मेदारी दी गई है.
1988 बैच की गुजरात IAS ऑफिसर अनीता कारवाल ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 दशक बिताए हैं.
पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल को स्कूली शिक्षा और परीक्षा प्रशासन में उनके प्रशासनिक अनुभव के लिए इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है. उनकी नीतिगत विशेषज्ञता से पैनल को ऐसे व्यावहारिक सुधारों की सिफारिश करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसियों में लागू किया जा सकता है.
राजस्थान में जन्मे अमृत लाल मीना बिहार कैडर के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं. IAS में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की. उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और कोयला मंत्रालय के सचिव समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर काम किया है.
अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक एक्सपर्टीज से जुड़ी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले सीनियर ब्यूरोक्रैट अमृत लाल मीना इस 6 सदस्य वाले टास्क फोर्स में शामिल है. उन्हें परीक्षा से जुड़ी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और संस्थानों के बीच को-ऑर्डिनेशन में सुधार करने में पैनल को मदद मिलने की उम्मीद है.