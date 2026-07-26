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पूर्व ISRO चीफ, इंफोसिस के को-फाउंडर और IAS ऑफिसर... एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स में शामिल 6 चेहरे कौन हैं?

Exam Reform Task Force Panel: NEET पेपर लीक होने के बाद देशभर में हुए प्रदर्शन को लेकर अब सरकार ने हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है. इसमें टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकानी समेत कई बड़े नामों को शामिल किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:38 PM IST
पूर्व ISRO चीफ, इंफोसिस के को-फाउंडर और IAS ऑफिसर... एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स में शामिल 6 चेहरे कौन हैं?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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