/पूर्व ISRO चीफ, इंफोसिस के को-फाउंडर और IAS ऑफिसर... एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स में शामिल 6 चेहरे कौन हैं?

Exam Reform Task Force: देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़े एक्शन ले रही है. पीएम मोदी ने रविवार ( 26 जुलाई 2026) को भारत के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने और बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की.