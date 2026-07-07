/WATCH: पाला बदलते ही बदले सायोनी घोष ने सुर, सुभेंदु सरकार के बचाव में उतरीं, ममता गुट ने घेरा

Saayoni Ghosh statement: टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने बारुईपुर की संगीन वारदात को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और उनकी सरकार का बचाव किया है. सायोनी ने कहा, 'नई नवेली सरकार है, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके यहां रेप जैसी शर्मनाक और वीभत्स वारदात हो'. सायोनी के इन बदले सुरों ने बंगाल में बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है.
भले ही टीएमसी के बागी सांसदों ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है, लेकिन नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में आए उनके हालिया बयान से ममता बनर्जी के पाले में बचे-खुचे विधायकों और सांसदों को सकते में डाल दिया है.
आपको बताते चलें कि कभी ममता बनर्जी की खासमखास और आक्रामक सेनापति रहीं जादवपुर सांसद सयोनी घोष ने नई सरकार का बचाव करने से पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है. जिस इलाके में जघन्य वारदात हुई है, वो इलाका जादवपुर यानी सायोनी घोष की कॉन्स्टीट्यूएंसी में आता है.
इस तरह पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो उनके पुराने तेवरों और पॉलिटिकल स्टैंड से एकदम अलग है. हालांकि पीड़ित परिवार से मुलाकात के पहले सायोनी एक ट्वीट करके भी मामले को लेकर अपनी संवेदना जताई थी.
I strongly condemn the heinous incident targeting a minor girl in Baruipur, Surjapur, South 24 Parganas. I express my heartfelt condolences while standing in complete solidarity with her & her family.
I have spoken to the Hon’ble Chief Minister, Shri @SuvenduWB ji and he has…
— Saayoni Ghosh (@sayani06) July 5, 2026
सायोनी घोष के इस बयान और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का आभार जताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के बाद टीएमसी के ममता खेमे में भारी उबाल है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि एक तरफ ममता बनर्जी को बारुईपुर जाने से रोकने के लिए नजरबंद जैसा माहौल बनाया गया, वहीं सायोनी घोष को वहां जाने की इजाजत मिलना और उनका सरकार की पैरवी करना यह साफ करता है कि वो पूरी तरह से बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत कर रही हैं.
यूथ टीएमसी की अध्यक्ष रह चुकी सायोनी घोष को पार्टी पहले ही उनके सांगठनिक पदों से हटा चुकी है. लेकिन बारुईपुर जाने से ममता बनर्जी को रोकना और स्थानीय सांसद को जाने देने को लेकर ममता बनर्जी का गुट उन्हें निशाने पर ले रहा है.
आपको बताते चलें कि टीएमसी के 20 सांसद अब एनडीए का हिस्सा है. जिनमें सायोनी घोष की गिनती सबसे मुखर चेहरों के रूप में होती है.