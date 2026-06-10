'दिल में है काबा, आंखों में मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने भी क्या ममता दीदी को कह दिया 'सायोनारा'?

तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसदों का कुनबा लगातार मजबूत होता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त बागी गुट की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी जा सकती है. जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद सायोनी घोष को अभिषेक बनर्जी ने कभी TMC यूथ विंग की कमान दी थी, लेकिन बंगाल में दीदी की हार के साथ ही इनका TMC से मोह भंग होता दिख रहा है. दीदी से नाता तोड़ने वालों में सायोनी घोष अकेली सांसद नहीं हैं. बागियों की लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं. सायोनी घोष के अलावा माला राय से लेकर मिताली बाग और प्रतिमा मंडल तक ने बागियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है.