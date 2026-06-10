'दिल में है काबा, आंखों में मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने भी क्या ममता दीदी को कह दिया 'सायोनारा'?

कहते हैं जहाज जब डूबने वाला होता है तो उस पर मौजूद चूहे सबसे पहले भागते हैं. आज तृणमूल कांग्रेस वही जहाज है, जिसे डूबता देख ममता के एक से बढ़कर एक सिपहसालार पार्टी छोड़ भाग रहे हैं. सभी धीरे-धीरे ममता दीदी को 'सायोनारा' यानी अलविदा बोल रहे हैं. अब चुनाव के वक्त 'दिल में है काबा आंखों में मदीना' गाकर ममता के पक्ष में प्रचार करने वाली अभिनेत्री और टीएमसी नेता सायोनी घोष के भी बगावत करने की खबरें हैं. खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी दीदी से दूरी बना ली है. इधर ममता बनर्जी 3 दिन के दिल्ली दौरे के बाद आज कोलकाता लौट गई हैं.
चुनाव में ममता की हार के पीछे सायोनी घोष के 'दिल में है काबा आंखों में मदीना' गाने को भी बड़ा कारण माना गया था. चुनाव प्रचार के वक्त सायोनी घूम-घूमकर काबा और मदीना से मोहब्बत का इजहार करते हुए टीएमसी के पक्ष में मुस्लिम वोटरों को रिझा रही थीं. कई बार ममता के स्टेज पर रहते हुए उन्होंने ये गाना गाया. ममता भी उनकी हौसलाफजाई करती दिखीं. आज पूरा सीन ही पलट गया. ममता सत्ता से बेदखल क्या हुईं, एक-एक कर कई बड़े नेता ममता से दूरी बना रहे हैं.
तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसदों का कुनबा लगातार मजबूत होता दिख रहा है. सूत्रों के मुताबिक किसी भी वक्त बागी गुट की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सौंपी जा सकती है. जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद सायोनी घोष को अभिषेक बनर्जी ने कभी TMC यूथ विंग की कमान दी थी, लेकिन बंगाल में दीदी की हार के साथ ही इनका TMC से मोह भंग होता दिख रहा है. दीदी से नाता तोड़ने वालों में सायोनी घोष अकेली सांसद नहीं हैं. बागियों की लिस्ट में कई और बड़े नाम हैं. सायोनी घोष के अलावा माला राय से लेकर मिताली बाग और प्रतिमा मंडल तक ने बागियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है.
#WATCH | TMC leader Sushmita Dev meets Assam CM Himanta Biswa Sarma in Delhi. She has resigned as Rajya Sabha Member of Parliament. pic.twitter.com/SP8hKBH8sd
— ANI (@ANI) June 10, 2026
एक तरफ TMC के सांसद बागी हो रहे हैं तो दूसरी तरफ TMC उपाध्यक्ष अभिषेक बनर्जी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं. इस मुलाकात के बीच ही अटकलों का बाजार गर्म है- सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी
अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाली हैं ?
टीएमसी से इस्तीफा देने वाली सुष्मिता देव ने कहा कि बंगाल और असम में जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके बाद क्या बचता है. जनता भाजपा के साथ है. मैंने फिलहाल टीएमसी से इस्तीफा दिया है और असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा से मुलाकात की है. प्रधानमंत्री और भाजपा को मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. वो तो जनता ने ही दे दिया है. ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं, अभी फैसला बाकी है, लेकिन बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है.
वहीं दिल्ली में तीन दिन तक डेरा डालने के बाद ममता बनर्जी आज कोलकाता पहुंच गई हैं. कल उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी.
#WATCH | Former West Bengal CM and TMC Chairperson Mamata Banerjee arrives at Kolkata airport, from Delhi. pic.twitter.com/MbDOdM8Bml
— ANI (@ANI) June 10, 2026
उधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मैंने देखा है कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थीं. गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गईं, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस याद आ गई.
बहरहाल, तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है. बंगाल की हार दीदी के लिए चुनौती बनकर आई है. वही चुनौती जो उन्हें बंगाल की कुर्सी पर काबिज होने के लिए मिली थी. देखना होगा कि दीदी इस बार पास होती हैं या नहीं!