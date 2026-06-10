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'दिल में है काबा, आंखों में मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने भी क्या ममता दीदी को कह दिया 'सायोनारा'?

टीएमसी में लगातार बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच काबा-मदीना फेम टीएमसी नेता सायोनी घोष के भी ममता दीदी से दूरी बनाने की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा कि उनकी भी निष्ठा बहुत तेजी से बदल गई है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 10, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:31 PM IST
'दिल में है काबा, आंखों में मदीना' गाने वाली सायोनी घोष ने भी क्या ममता दीदी को कह दिया 'सायोनारा'?
Image Credit: saayoni ghosh

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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