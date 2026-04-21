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जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा? सुप्रीम कोर्ट का सवाल

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सबरीमाला केस में पूछा कि जन्म के आधार पर किसी भक्त को मूर्ति छूने से रोकना क्या संविधान के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है. सुनवाई में आस्था, परंपरा और समानता के बीच संतुलन पर अहम बहस हुई. 

 

Reported By:  Arvind Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:04 PM IST
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जन्म के आधार पर भक्त को मूर्ति छूने से रोकेंगे तो क्या संविधान दखल नहीं देगा? सुप्रीम कोर्ट का सवाल

सबरीमाला विवाद से उपजे संवैधानिक सवालों पर विचार कर रही संविधान पीठ ने सवाल किया कि अगर किसी श्रद्धालु को उसके जन्म के साथ मिली पहचान के आधार भगवान की मूर्ति को छूने से रोका जाता है तो क्या ऐसी सूरत में संविधान दखल नहीं देगा? 

9 जजों की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस अमानुल्लाह ने यह सवाल सबरीमाला अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी की ओर से पेश वकील वी गिरी से पूछा. दरअसल, वी गिरी का कहना था कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत पूजा करने का अधिकार हर किसी को तभी मिल सकता है जब उस व्यक्ति की उस देवता में सच्ची आस्था हो और वह उस देवता को उसके खास स्वरूप और गुणों के साथ स्वीकार करता हो. वी गिरी ने दलील दी कि जो व्यक्ति मंदिर की मूर्ति या देवता को अपना भगवान मानता है, वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जो उस मंदिर की मूल परंपरा और देवता के मूल गुणों के खिलाफ हो. 

अय्यपा मंदिर के पुजारी की दलील

वी गिरी ने साथ मे यह भी कहा कि जब मैं किसी मंदिर में पूजा करने जाता हूं, तो यह जरूरी है कि मेरी देवता के प्रति आस्था पूरी हो. अगर मेरे अंदर उस देवता के प्रति सच्चा विश्वास ही नहीं है, तो मैं केवल पूजा करने के लिए वहां जाने का अधिकार नहीं ले सकता. भगवान अयप्पा शाश्वत  ब्रह्मचारी हैं और मंदिर की परंपराएं इसी विश्वास और विशेषता पर आधारित हैं. हर व्यक्ति मंदिर में जाकर हर परंपरा को चुनौती नहीं दे सकता.

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'जो श्रद्धालु नहीं, उन्हें क्यों सुने'

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने एक बार फिर दोहराया कि जो व्यक्ति वाकई श्रद्धालु है, वो धार्मिक स्थल की परंपराओं की तर्कसंगतता पर सवाल नहीं उठाएगा और जो व्यक्ति आस्थावान ही नहीं है, उसे उस धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए.

'समय के साथ बदलती हैं परंपराएं

जस्टिस प्रशांत बी. वराले ने कहा कि मौजूदा दौर में आज का पढ़ा-लिखा और आधुनिक सोच वाला श्रद्धालु भी पुरानी धार्मिक परंपराओं पर सवाल भी उठा सकता है. आस्था का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति बिना सोच-विचार के हर पुरानी परंपरा मान ले? समय के साथ परंपराएं और सोच बदल सकती हैं.

धार्मिक परंपराओं की समीक्षा पर पूरी तरह रोक नहीं

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि धार्मिक परंपराओं में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट धार्मिक परंपराओं की वैधता पर सुनवाई नहीं कर सकता. इसलिए बार-बार बहस के दौरान इस दलील को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट को धार्मिक परंपराओं की न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है. अगर कोई धार्मिक परंपरा समाज के लिए हानिकारक हो और उसे रोकने के लिए सरकार कानून लाती है तो उस क़ानून की वैधता की समीक्षा क्या कोर्ट नहीं करेगा.

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