'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा को चुनौती क्यों...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर तीखी बहस, SC ने उठाए सवाल

Sabarimala Mandir: केरल के सबरीमाला मंदिर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त ही नहीं हैं, क्या वे भी मंदिर की परंपराओं को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनौती देता है तो क्या कोर्ट को उस पर सुनवाई करनी चाहिए. जस्टिस नागरत्ना ने यह सवाल सबरीमला विवाद से उपजे से संवैधानिक सवालों पर विचार रही संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान किया. 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक परंपरा और मौलिक अधिकार से जुड़े 7 सवालों पर विचार कर रही है. संविधान पीठ ने जो सातवां सवाल तय किया है, वो यही है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी किसी ऐसे धर्म /संप्रदाय की परंपरा को अदालत में चुनौती दे सकता है, जिसका वो खुद सदस्य नहीं है.

मंदिर की परंपरा को किसने चुनौती दी?

यह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है कि क्योंकि साल 2018 में जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी उम्र की महिलाओं की मंदिर के एंट्री को इजात दे दी थी, वो याचिका इंडियन लॉयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई थी. आज जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि क्या यह संगठन भगवान अयप्पा के भक्तों का है. केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इससे इंकार किया. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, जिनका मंदिर से कोई संबंध नहीं है,वो कैसे मंदिर की परंपरा को चुनौती दे सकते है. अगर ऐसे किसी संगठन ने ऐसी परंपरा को चुनौती देते हुए सिविल कोर्ट में केस किया होता तो वो मुकदमा याचिका दायर होने का उपयुक्त कारण न होने के तकनीकी आधार पर खारिज हो जाता.

चीफ जस्टिस की राय अलग

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान पीठ जिन सवालो पर विचार कर रही है उनमें से एक सवाल यह भी है. जस्टिस नागरत्ना ने इस पर कहा कि सबसे पहले इसी सवाल पर विचार होना चाहिए. इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि साल 2018 में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि अगर कोर्ट के सामने कोई गम्भीर सवैंधानिक मुद्दा उठाया गया है तो कोर्ट इसमे दखल दे सकता है फिर चाहे याचिकाकर्ता को उस मुद्दे से कोई सीधा वास्ता न हो. अगर केस से सीधा संबंध होने पर ही सुनवाई के आधार माना जाता तो फिर तो यह याचिका सुनी नहीं जाती, 2006 में यह खारिज हो जाती. हालांकि, चीफ जस्टिस ने साथ मे जोड़ा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत दिए अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े व्यक्तिगत अधिकार है. ऐसे मामलों के अमूनन वही कोर्ट आ सकता है, जिसका यह सवैंधानिक अधिकार बाधित हो रहा हो.

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याचिकाकर्ताओं का एतराज

इस पर याचिकाकर्ताओं की पेश वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो याचिका सुनवाई लायक नहीं थी तो फिर आगे इस रेफेरेंस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वो ऐसी अर्जी दाखिल कर सकते है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में एट्री मिले. याचिकाकर्ताओ की ओर से पेश दूसरे वकील राजीव धवन ने कहा कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हो सकती है, जो मंदिर जाना चाहती हो लेकिन इसके लिए कोर्ट आने से झिझकती हो. ऐसे में इस केस के याचिकाकर्ता संगठन ने ऐसी महिलाओं की बात कोर्ट में रखी है.

PIL के दुरुपयोग पर सरकार का एतराज

सरकार का पक्ष रख रहे एसजी तुषार मेहता ने कहा कि कानून में जनहित याचिकाओं की शुरुआत ऐसे लोगों के लिए की गई थी, जिनको कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, लेकिन आज इनका सबसे दुरूपयोग हो रहा है. खास एजेंडे के लिए जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल हो रहा है. चीफ जस्टिस ने इससे सहमति जताते हुए कहा कि अदालत को ऐसी जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते वक्त सतर्क रहने की जरूरत है. मेहता ने कहा कि कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि कोई धार्मिक परंपरा अंधविश्वास है या नहीं. अगर कहीं सुधार की गुंजाइश नर आती है तो यह विधायिका देखती है और जरूरत के मुताबिक उसे रोकने के लिए कानून भी लाया जाता है.

जज सरकार की दलील से सहमत नहीं

जज इस दलील से सहमत नजर नहीं आए. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि कोर्ट यह तय करने का अधिकार रखता है कि कोई धार्मिक परंपरा अंधविश्वास है या नहीं. कोर्ट को ऐसी परंपराओं की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है. हालांकि, बाद में इसे रोकने के लिए कानून लाना विधायिका का काम है. जस्टिस बागची ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर कहता है कि किसी जगह जादू-टोना का इस्तेमाल एक धार्मिक परंपरा के रूप में किया जा रहा है और विधायिका ने इस पर अभी कोई कानून नहीं बनाया है. तो क्या कोर्ट इसमे कुछ नहीं करेगा. क्या वो इसे रोकने का निर्देश जारी नहीं कर सकता. कोर्ट किसी भी धार्मिक परंपरा को इस कसौटी पर परख सकता है कि क्या वो स्वास्थ्य, पब्लिक आर्डर और नैतिकता के खिलाफ तो नहीं है. बेंच के सदस्य जस्टिस सुंदरेश ने भी कहा कि कई बार कोर्ट जानबूझकर दखल नहीं देता लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट के पास अधिकार नहीं है. अगर कोई सती जैसी गलत परंपरा हो तो कोर्ट दखल दे सकता है.

हिंदू धर्म में कोई एक ईश्वर, एक ग्रंथ नहीं

तुषार मेहता ने कहा कि हिंदू धर्म मे बहुत विविधता है. कोई एक ईश्वर ,कोई एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जिसके आधार पर तय किया जाए कि वो परंपरा अनिवार्य धार्मिक परंपरा है या नहीं. भगवान अयप्पा को भक्त चूंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानते है इसलिए वहां मंदिर में महिलाओं की एxट्री को लेकर परंपरा है. हर देवता की अपनी खासियत है. कोर्ट परंपरा को बदलकर देवता के मौलिक चरित्र को नहीं बदल सकता.