क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सबरीमाला को लेकर PIL दाखिल करने वाले संगठन पर SC ने कसा तंज

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की उम्र की महिलाओं की एंट्री पर बैन की परंपरा को चुनौती देने वाली संस्था से सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त सवाल किए हैं. 9 जजों की संविधान पीठ ने आज वकीलों की संस्था इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा कि उनकी ओर से उस मामले में याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य था? कोर्ट ने तंज कसते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि क्या वे देश के मुख्य पुजारी हैं, जो इस मसले को लेकर कोर्ट आए हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर दाखिल यह जनहित याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और याचिकाकर्ता एसोसिएशन को इस तरह की याचिका दाखिल करने के बजाय वकीलों की भलाई के लिए काम करना चाहिए.

बेंच की सदस्य जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन(PIL) अब प्राइवेट, पैसा और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है.

2006 में दायर हुई थी PIL

दरअसल, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन ही वह संगठन है, जिसने 2006 में सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा को चुनौती दी थी. 2018 में पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी थी. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी 9 जजों की संविधान पीठ धार्मिक परंपरा और मौलिक अधिकारों से जुड़े 7 सवालों पर विचार कर रही है. संविधान पीठ इस मामले में जो फैसला लेगी, उसी के अनुरूप सिर्फ सबरीमाला ही नहीं, बल्कि दूसरे धर्मों—मसलन मस्जिद में महिलाओं की एंट्री, दाउदी बोहरा समुदाय में खतना जैसी परंपराओं से जुड़े सवाल भी तय होंगे.

भगवान का हो रहा अपमान!

आज सुनवाई के दौरान इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से वकील रवि प्रकाश गुप्ता ने सबरीमाला मंदिर के पुजारी की इस दलील पर सवाल उठाया कि भगवान अयप्पा को युवा महिलाएं पसंद नहीं हैं. वकील ने कहा कि क्या यह कहना भगवान का अपमान नहीं है? क्या यह भगवान के प्रति आस्था हो सकती है?

वकीलों के संगठन को धार्मिक मामलों से क्या वास्ता?

इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक वकीलों का संगठन ऐसे धार्मिक मामलों में क्यों पड़ा है? उसकी ओर से यह याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है? वकील ने जवाब दिया कि मेरी मुवक्किल पहले एक महिला हैं, फिर हिंदू हैं. इस बयान से उनकी महिला होने की पहचान को आघात पहुंचता है. आप भगवान अयप्पा के नाम पर यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं? जस्टिस नागरत्ना ने नाराज होकर कहा कि क्या आपकी एसोसिएशन के पास और कोई काम नहीं है? बेहतर होगा कि आप युवा और ग्रामीण इलाकों से आने वाले प्रतिभाशाली वकीलों के लिए काम करें, उनकी मदद करें.

PIL का हो रहा दुरुपयोग

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि क्या इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस PIL को दाखिल करने के लिए कोई आधिकारिक फैसला लिया था? क्या संगठन के प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया था? वकील ने जवाब दिया कि इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संगठन है, लेकिन उनकी जानकारी में कोई आधिकारिक प्रस्ताव पास नहीं हुआ था. जस्टिस सुंदरेश ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी जनहित याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए. ऐसी याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं.