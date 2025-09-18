सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, अब होगी जांच

Sabarimala Temple Gold Missing: सबरीमाला मंदिर से 4 किलोग्राम से ज्यादा सोना गायब है. केरल हाई कोर्ट ने इसे जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ बताया है. सोने का पता लगाने के लिए कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जांच के आदेश दिए हैं.
केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के 'द्वारपाल' मूर्तियों के सोने से जड़े तांबे के प्लेटों के वजन में बड़ी कमी की जांच का आदेश दिया है. 2019 में जब इन प्लेटों का एक महीने के अंतराल पर दो बार वजन किया गया था, तो उनके वजन में 4.541 किलोग्राम की कमी पाई गई थी. कोर्ट ने इसे मंदिर की पवित्रता और सार्वजनिक विश्वास के साथ खिलवाड़ बताया है.
जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस केवी जयकुमार की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रावणकोर देवस्वोम मुख्यालय के मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी (एसपी) को तीन सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया जब कोर्ट सबरीमाला विशेष आयुक्त की एक रिपोर्ट पर खुद संज्ञान ले रहा था. रिपोर्ट में बताया गया था कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने बिना कोर्ट को सूचित किए इन प्लेटों को मरम्मत के लिए चेन्नई की एक कंपनी 'स्मार्ट क्रिएशन्स' को सौंप दिया था. कोर्ट ने उन दस्तावेजों को भी देखा जो उन्होंने पिछले हफ्ते मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी से मांगे थे. इन दस्तावेजों के अनुसार, 19 जुलाई 2019 को एक भक्त उन्नीकृष्णन पोटी को मूर्तियों के नए सोने के आवरण का काम करने की अनुमति दी गई थी. रिकॉर्ड के अनुसार, 25.4 किलोग्राम वजन वाली 12 सोने से जड़ी तांबे की प्लेटें पोटी को सौंपी गई थी. अगले दिन, 20 जुलाई को 17.4 किलोग्राम वजन वाले दो 'पीठ' भी उन्हें सौंप दिए गए.
4.5 किलो सोने का क्या हुआ?
खंडपीठ ने कहा कि इन सभी वस्तुओं का कुल दर्ज वजन 42.8 किलोग्राम था. लेकिन, 29 अगस्त 2019 के दस्तावेज में इसका कुल वजन केवल 38.258 किलोग्राम दर्ज किया गया था. इस तरह 4.541 किलोग्राम की कमी सामने आई, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता है. कोर्ट ने कहा, "इस तरह की कमी केवल सोने के आवरण में ही हो सकती है." कोर्ट ने यह भी पाया कि मरम्मत के बाद जब फिर से वजन किया गया, तो वह 38.653 किलोग्राम था, जो अब भी कम था.
जांच के आदेश
कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए कहा कि इसमें 8 सितंबर 2025 को इन प्लेटों को पोटी को सौंपने की "अचानक और गुपचुप" कार्रवाई की भी जांच होनी चाहिए. साथ ही, यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि पोटी की भूमिका और उद्देश्य क्या थे. कोर्ट ने जांच टीम को यह भी पता लगाने के लिए कहा है कि क्या द्वारपालों और पीठों का एक दूसरा सेट भी मंदिर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है, जैसा कि उन्नीकृष्णन पोटी के संदेशों में बताया गया है.
