सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? केरल हाईकोर्ट ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश

Sabrimala Mandir Gold Theft: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी और सोने की परत चढ़ाने में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए SIT को साइंटिफिक एग्जामिनेशन की अनुमति दे दी है.
Kerala High Court: केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी और सोने की परत चढ़ाने में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए केरल हाईकोर्ट ने बुधवार 5 नवंबर 2025 को विशेष जांच दल (SIT) को साइंटिफिक एग्जामिनेशन की परमिशन दे दी है. कोर्ट की ओर से SIT को कई जगहों से सोने के सैंपल इकट्ठा करने की इजाजत दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मंदिर के रेनोवेशन के दौरान कितान सोना गायब हुआ. हाईकोर्ट ने हाल ही में स्थापित श्रीकोविल यानी गर्भगृह के दरवाजे की भी जांच की अनुमति दी है. आशंका जताई गई है कि इसके रीप्लेसमेंट के दौरान बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है. कोर्ट की ओर से यह आदेश SIT के कोर्ट में पेश किए गए नए प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद आया है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ठेकेदार उन्निकृष्णन पोत्ती के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) के अधिकारियों ने कुछ ज्यादा ही आजादी दी गई थी. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि अधिकारी पोत्ती के साथ लेन-देन में शामिल थे, जिससे बोर्ड की निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा,' जांच उन सभी तक पहुंचनी चाहिए जो इस सोना चोरी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे.' साथ ही कोर्ट ने SIT को यह जांच करने का आदेश भी दिया है कि क्या TDB के अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लाया जा सकता है.
बता दें कि यह विवाद मंदिर के गर्भगृह के दरवाजों और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोने की परत चढ़ाने के दौरान सामने आया, जब इस्तेमाल किए गए सोने की मात्रा ऑफीशियल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाई, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की आशंका पैदा हुई. ADGP एच वेंकिटेश के नेतृत्व में चल रही जांच में अब तक ठेकेदार पोत्ती, वर्तमान TDB अधिकारी मुरारी बाबू, और पूर्व अधिकारी सुधीश कुमार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
सोमवार 3 नवंबर 2025 को SIT ने पूर्व TDB अध्यक्ष और 2 बार के आयुक्त एन वासु से पूछताछ की. वह CPI(M) के समर्थक और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीबी माने जाते हैं. इस मामले में कांग्रेस ने देवस्वम मंत्री वी एन वसावन के इस्तीफे की मांग की है और पूर्व मंत्री व CPI(M) विधायक कडकमपल्ली सुरेन्द्रन पर भी सवाल उठाए हैं. आने वाले दिनों में SIT की ओर से CPI(M) से जुड़े अन्य नेताओं जैसे पूर्व TDB अध्यक्ष ए पद्मकुमार, अनंथगोपन और वर्तमान अध्यक्ष पी एस प्रशांत को भी तलब किया जा सकता है.
