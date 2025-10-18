Advertisement
साबरकांठा में आपसी रंजिश में जमकर 'महाभारत', 120 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल

Gujarat News: पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. झड़प में करीब 10 लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने बताया कि हिंसा का कारण दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चली आ रही पुरानी दुश्मनी है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:21 PM IST
Sabarkantha clash: गुजरात के साबरकांठा जिले के माजरा गांव में शुक्रवार रात दो समूहों के बीच हुई झड़प में कम से कम 10 लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि दो समूहों के बीच विवाद को लेकर हुई इस झड़प में 10 चार पहिया और 20 दोपहिया वाहनों सहित 30 से ज़्यादा वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की और 20 लोगों को गिरफ़्तार किया. न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, साबरकांठा के पुलिस उपाधीक्षक यानी  डिप्टी एसपी अतुल पटेल ने कहा कि ये घटना बीती रात करीब 11:30 बजे के करीब तब हुई जब दो समूहों ने पथराव करते हुए वाहनों में आग लगा दी. 

120 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

डिप्टी एसपी ने बताया माजरा में एक FIR दर्ज की हुई है और उसमें करीब 110 से 120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बीती रात हुई हिंसा के तांडव में 20 से ज़्यादा दोपहिया वाहन और 10 से ज़्यादा चार पहिया वाहन तोड़े गए. इसी तरह कुछ उपद्रवियों ने कई घरों की खिड़कियां भी तोड़ते हुए जमकर तांडव मचाया. 

10 घायल और 20 हिरासत में

पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. झड़पों में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि हिंसा का कारण दोनों समूहों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस मामले में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है. 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Sabarkantha

