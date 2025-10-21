Advertisement
trendingNow12969968
Hindi Newsदेश

किसी बड़ी साजिश के तहत हुई सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी? केरल हाईकोर्ट का SIT को आदेश, 6 हफ्ते में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट

Sabarimala Temple Gold Theft: केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में चोरी की घटना देखी गई है, जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का हवाला देते हुए किसी बड़ी साजिश का अंदाजा लगाया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 21, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसी बड़ी साजिश के तहत हुई सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी? केरल हाईकोर्ट का SIT को आदेश, 6 हफ्ते में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट

Kerala High Court: केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की घटना को लेकर केरल हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का हवाला देते हुए माना कि इस घटना में स्पष्ट रूप से किसी बड़ी साजिश के तार जुड़े हैं. इसको लेकर कोर्ट ने SIT को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने ही इस महीने की शुरुआत में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था और जांच पूरी करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था. साथ ही, उसे जांच की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया था.

साजिश थी मंदिर में चोरी? 

मंगलवार 21 अक्टूबर 2205 को SIT प्रमुख बंद कमरे में अदालत में पेश हुए जहां उनसे जांच की प्रगति के बारे में पूछा गया. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार साक्ष्यों से पता चलता है कि सोने की चोरी के पीछे वास्तव में एक साजिश थी. ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट ने इस निष्कर्ष के बावजूद जांच को आगे न बढ़ाए जाने पर सवाल उठाया. SIT ने पुष्टि करते हुए कहा कि सबरीमाला में सोने की चोरी योजना के अनुसार की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर 2025 को स्थगित कर दी गई है. 

ये भी पढ़ें- बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी  

Add Zee News as a Preferred Source

 

जांच में जुटी SIT

SIT ने 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं और 10 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी मुख्य आरोपी हैं. हाईकोर्ट को सौंपी गई जांच प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, विजय माल्या द्वारा साल1998 में प्रदान की गई द्वारपालक मूर्तियों सहित, चढ़ावे में आए सोने के संबंध में गणना के आधार पर चोरी की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी. कथित तौर पर आरोपियों का मानना ​​था कि सोने की जगह रंगी हुई प्रतिकृतियां लगाने से पहचान नहीं हो पाएगी.  

ये भी पढ़ें- बॉर्डर पर इस साल नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास',  BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई  

 

आरोपी गिरफ्तार 

SIT ने अदालत को बताया कि पोट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है. इस बीच पोट्टी के दोस्त अनंत सुब्रमण्यम से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद SIT को सोमवार 20 अक्टूबर 2025 देर रात छोड़ दिया गया और उन्हें एक नोटिस भी दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से पेश होना होगा. साल 2019 में, सुब्रमण्यम ने कथित तौर पर सोने से मढ़ी द्वारपालक मूर्तियों को सबरीमाला से बेंगलुरु पहुंचाया था. जांचकर्ता नागेश और कल्पेश सहित अन्य संदिग्धों को भी इस मामले का आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. SIT अब बोर्ड के उन 2 अधिकारियों को तलब करने की तैयारी में है और जिनका नाम आरोपियों की सूची में आने के बाद निलंबित कर दिया गया है. (इनपुट-आईएएनएस) 

FAQ 

चोरी का यह मामला किस मंदिर से जुड़ा है? 

चोरी का यह मामला केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से जुड़ा है. 

किसने जांच का आदेश दिया है? 

केरल हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल (SIT) को जांच का निर्देश दिया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Sabrimala Temple

Trending news

बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
Indian politics
बंगाल में SIR को लेकर भाजपा अलर्ट, वोटर लिस्ट में बढ़ोत्तरी पर रखी जाएगी निगरानी
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
Bengaluru
बचा लीजिए! बालू माफिया प्रदेश की नींव खोखली कर देंगे... CM के सलाहकार के खत से सनसनी
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
diwali 2025
बॉर्डर पर नहीं दिखी दीपावली की 'मिठास', BSF ने PAK रेंजर्स को नहीं भेंट की मिठाई
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
ISI
PAK ने पंजाब को दहलाने के लिए उतारी 41 'राक्षसों' की फौज, सबके खात्मे का प्लान रेडी!
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
Ashfaqulla Khan
हंसते-हंसते मौत को लगाया गले, 27 साल में इस स्वतंत्रता सेनानी ने दी बलिदान की मिसाल
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
bengaluru news
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग?
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
Fire accident
दिवाली की रात आग की चपेट में आईं मां-बेटी, फ्लैट के अंदर दर्दनाक मौत
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
diwali 2025
दीपावली पर नेतन्याहू ने दी PM मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
Maharashtra
मुंबई: वाशी की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 4 की मौत; 10 घायल
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला
jammu kashmir by elections
जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बड़गाम में फैमिली फाइट, नागरोटा में दो महिलाओं के बीच मुकाबला