'इससे हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस

Sabarimala Mandir Hearing: सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर आज सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निश्चित संप्रदाय को मंदिरों और मठों में प्रवेश से पाबंदी पर हिंदू धर्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
Trending Photos
Sabrimala Mandir Case: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे प्रतिबंध के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी है. इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच कर रही है. पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, एजी मसीह, आर महादेवन, प्रसन्ना बी वराले और जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं.
सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निश्चित संप्रदाय को मंदिरों और मठों में प्रवेश से पाबंदी पर हिंदू धर्म पर विपरीत और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसको लेकर जस्टिस नागरत्ना ने कहा,' सभी को हर मंदिर और मठ में जाने का अधिकार होना चाहिए. सबरीमाला फैसले में हुए विवाद को एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह एक प्रथा है और यह धर्म का मामला है कि मैं दूसरों को बाहर रखूंगा और केवल मेरा वर्ग, मेरा संप्रदाय ही मंदिर जाएगा और कोई और नहीं तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है. धर्म पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. यह संप्रदाय के लिए उल्टा असर डालेगा.'
ये भी पढ़ें- 'प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, वरना...,' घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
इसके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि इस तरह के बहिष्कार से समाज में और भी ज्यादा बंटवारा होगा. बता दें कि सुनवाई के तीसरे दिन केंद्र ने उन मंदिरों के आंकड़े पेश करके ऐतिहासिक मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जहां पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्होंने एक लिखित निवेदन दाखिल किया है और ऐसे उदाहरण दिए हैं, जहां पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
ये भी पढ़ें- LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में खुला 8 लाख के सिलेंडर घोटाले का काला-चिट्ठा
बता दें कि यह घटना तब सामने आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालतें धार्मिक प्रथाओं पर फैसला नहीं सुना सकतीं. वहीं चीफ जनरल सेक्रेटरी तुषार मेहता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार का यह रुख कायम है कि साल 2018 का सबरीमाला फैसला, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, इस गलत धारणा पर आधारित था कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं निचले पायदान पर हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.