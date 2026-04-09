Advertisement
trendingNow13172615
Hindi Newsदेशइससे हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा... सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस

'इससे हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस

Sabarimala Mandir Hearing: सबरीमाला मंदिर मामले को लेकर आज सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निश्चित संप्रदाय को मंदिरों और मठों में प्रवेश से पाबंदी पर हिंदू धर्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 09, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'इससे हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस

Sabrimala Mandir Case: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे प्रतिबंध के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरे दिन भी सुनवाई जारी है.  इस मामले की सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच कर रही है. पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, एजी मसीह, आर महादेवन, प्रसन्ना बी वराले और जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं.  

'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...'  

सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निश्चित संप्रदाय को मंदिरों और मठों में प्रवेश से पाबंदी पर हिंदू धर्म पर विपरीत और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसको लेकर जस्टिस नागरत्ना ने कहा,' सभी को हर मंदिर और मठ में जाने का अधिकार होना चाहिए. सबरीमाला फैसले में हुए विवाद को एक तरफ रख दें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह एक प्रथा है और यह धर्म का मामला है कि मैं दूसरों को बाहर रखूंगा और केवल मेरा वर्ग, मेरा संप्रदाय ही मंदिर जाएगा और कोई और नहीं तो यह हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है. धर्म पर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. यह संप्रदाय के लिए उल्टा असर डालेगा.'  

ये भी पढ़ें- 'प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, वरना...,' घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?  

Add Zee News as a Preferred Source

 

मामले की वर्तमान स्थिति 

इसके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि इस तरह के बहिष्कार से समाज में और भी ज्यादा बंटवारा होगा. बता दें कि सुनवाई के तीसरे दिन केंद्र ने उन मंदिरों के आंकड़े पेश करके ऐतिहासिक मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जहां पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि  उन्होंने एक लिखित निवेदन दाखिल किया है और ऐसे उदाहरण दिए हैं, जहां पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है.   

ये भी पढ़ें- LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में खुला 8 लाख के सिलेंडर घोटाले का काला-चिट्ठा   

 

अपने रुख पर कायम सरकार  

बता दें कि यह घटना तब सामने आई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अदालतें धार्मिक प्रथाओं पर फैसला नहीं सुना सकतीं. वहीं चीफ जनरल सेक्रेटरी तुषार मेहता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार का यह रुख कायम है कि साल 2018 का सबरीमाला फैसला, जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, इस गलत धारणा पर आधारित था कि पुरुष श्रेष्ठ हैं और महिलाएं निचले पायदान पर हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Sabrimala Mandir

Trending news

घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
Maharashtra
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
Sunetra Pawar
वोटिंग से पहले बारामती में उलटफेर, उपचुनाव में सुनेत्रा पवार का निर्विरोध जीतना तय
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
Rural Entrepreneurship
सरकारी योजनाओं से बदलेगा गांव, घर पर ही मिलेगा रोजगार; पलायन पर लगेगा ब्रेक
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
Bombay High Court
महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...कोर्ट को क्यों करनी पड़ी टिप्पणी
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
West Bengal Assembly Election 2026
न मकान है, न गाड़ी… सादगी की मिसाल बनीं ममता बनर्जी, चुनाव में बताई अपनी प्रॉपर्टी
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
West Bengal Election 2026
'मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया?', चुनाव मैदान में उतरी RG कर पीड़िता की मां
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने ममता पर साधा निशाना
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार
Punjab news
पंजाब में MMSY के तहत हुआ चार महीने की बच्ची का इलाज, जन-जन तक पहुंच रही मान सरकार