सच का तीसरा सीजन इस मायने में भी अनूठा है कि इसमें पहली बार आप एक 'सारथी' विचारशील मंच के माध्‍यम से डॉ सुभाष चंद्रा के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे. इसमें डॉ सुभाष चंद्रा आपके 'सारथी' के रूप में होंगे. इसके जरिए उनका मकसद जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों, चुनौतियों और दुविधाओं के दौरान लोगों को अनुभवजन्य ज्ञान, विवेकपूर्ण दृष्टि और सार्थक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. ‘सच’ के माध्यम से डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा साझा किए गए अनुभवों, विचारों और जीवन-दर्शन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई इस पहल के जरिए इच्छुक व्यक्ति उनके दशकों के अनुभवों से उपजे ज्ञान और मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. https://sach.org.in/sarthi के माध्यम से लोग उनके विचारों और सीख से जुड़कर जीवन के विभिन्न आयामों पर एक संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं.