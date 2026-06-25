'सच: द सुभाष चंद्रा शो’ (SACH: The Subhash Chandra Show) का सफर कुछ सवालों, कुछ सपनों और युवाओं के साथ सच्चे संवाद से शुरू हुआ था. ZEE ग्रुप के संस्थापक और पूर्व राज्य सभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्रा ने कॉलेज के कैंपस में हजारों युवाओं से उनकी बातें सुनीं. उनके सपनों को जाना और अपने तजुर्बे को साझा किया. अब वो संवाद नए रास्तों और दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है. ये संवाद कॉलेज के कैंपस से निकलकर अब छोटे-कस्बों, शहरों और ग्रामीण अंचल तक पहुंचने जा रहा है.
डॉ सुभाष चंद्रा अपने चर्चित संवाद कार्यक्रम के तीसरे सीजन ‘सच: द सुभाष चंद्रा शो’ (SACH: The Subhash Chandra Show) के साथ दर्शकों के बीच आ रहे हैं. 28 जून से हर रविवार रात 10 बजे प्रसारित होने वाले इस शो में डॉ. सुभाष चंद्रा देश के विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करेंगे. इसमें युवाओं की नई सोच से जुड़ेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के उलझे सवालों को सुलझाने की बात भी होगी. इस शो का प्रसारण Zee News के साथ-साथ Zee Media नेटवर्क के अन्य चैनलों पर भी किया जाएगा. ZEE-5 पर इसकी स्ट्रीमिंग भी होगी.
‘SACH’ का नया सीजन सिर्फ एक टेलीविजन कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद, प्रेरणा और सकारात्मक परिवर्तन का मंच बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस बार शो का दायरा पहले की तुलना में और अधिक व्यापक बनाया गया है. जहां पहले इसका फोकस मुख्य रूप से शैक्षणिक परिसरों और शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, वहीं अब यह पहल छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण भारत तक पहुंचेगी. इसमें पहली बार ग्रामीण भारत और उभरते हुए भारत की आवाज को प्रमुखता से मंच दिया जाएगा. गांवों और छोटे शहरों से निकलने वाली सफलता की कहानियां, स्थानीय इनोवेशन और सामाजिक बदलाव के उदाहरण कार्यक्रम का अहम हिस्सा होंगे.
कार्यक्रम में उद्यमिता, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नेतृत्व, अध्यात्म, संचार कौशल, कृषि, सामुदायिक विकास, नैतिकता और भविष्य के करियर जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी. इसके माध्यम से युवाओं, छात्रों, उद्यमियों और भावी नेताओं को बदलती दुनिया में अपने लक्ष्य, आत्मविश्वास और दिशा को लेकर व्यावहारिक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जाएगा. शो का उद्देश्य देशभर के लोगों के साथ आकांक्षाओं, चुनौतियों, नेतृत्व, व्यक्तिगत विकास और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है. इसके तहत विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों को अपनी बात रखने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा.
सच का तीसरा सीजन इस मायने में भी अनूठा है कि इसमें पहली बार आप एक 'सारथी' विचारशील मंच के माध्यम से डॉ सुभाष चंद्रा के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे. इसमें डॉ सुभाष चंद्रा आपके 'सारथी' के रूप में होंगे. इसके जरिए उनका मकसद जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों, चुनौतियों और दुविधाओं के दौरान लोगों को अनुभवजन्य ज्ञान, विवेकपूर्ण दृष्टि और सार्थक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. ‘सच’ के माध्यम से डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा साझा किए गए अनुभवों, विचारों और जीवन-दर्शन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई इस पहल के जरिए इच्छुक व्यक्ति उनके दशकों के अनुभवों से उपजे ज्ञान और मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. https://sach.org.in/sarthi के माध्यम से लोग उनके विचारों और सीख से जुड़कर जीवन के विभिन्न आयामों पर एक संतुलित, व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं.
शो के बारे में डॉ सुभाष चंद्र ने कहा,'सच' सीजन 3 अब आपके शहरों और आपके बड़े सपनों तक विस्तार ले रहा है. इस सफर में मेरा उद्देश्य आपका 'सारथी' बनना है. यदि आपके पास अपने सपनों को उड़ान देने वाला कोई इनोवेटिव विचार है, या जीवन और व्यवसाय के किसी भी मोड़ पर आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो मैं इस यात्रा में आपके साथ हूं.