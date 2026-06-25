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ZEE मीडिया ला रहा 'सच' का तीसरा सीजन, डॉ सुभाष चंद्रा बनेंगे आपके 'सारथी'

डॉ सुभाष चंद्रा अपने चर्चित संवाद कार्यक्रम के तीसरे सीजन ‘सच: द सुभाष चंद्रा शो’ (SACH: The Subhash Chandra Show) के साथ दर्शकों के बीच आ रहे हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 25, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:43 PM IST
ZEE मीडिया ला रहा 'सच' का तीसरा सीजन, डॉ सुभाष चंद्रा बनेंगे आपके 'सारथी'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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