सचिन, सिंधिया, अमरिंदर के बाद अब सिद्धा! 'हाईकमान कल्चर' पार्टी को जोड़ रहा या तोड़ रहा?

कर्नाटक की राजनीति में पिछले कई दिनों से उठापटक चल रही है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. चर्चा है कि वह 28 मई, गुरुवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं. दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की अहम बैठक हुई. इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई. माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने कर्नाटक के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है.

सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया बुधवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वह मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अपनी बात रख सकते हैं. इसके अगले ही दिन उनके इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है. उधर, डीके शिवकुमार के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. माना जा रहा है कि अगर सिद्धारमैया पद छोड़ते हैं, तो पार्टी नए नेतृत्व के तौर पर बड़ा फैसला ले सकती है. फिलहाल कांग्रेस आलाकमान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

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