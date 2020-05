महाराष्ट्र पुलिस के सम्मान में सचिन समेत इन सेलेब्स ने जब बदली DP, जानें फिर गृह मंत्री ने क्या कहा

मुंबई: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है. ऐसे में फ्रंटलाइन में पुलिस और डॉक्टर्स दिन रात लोगों की मदद करने में जुटे हैं. इस संकट की घड़ी में देशवासी भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स का अपने-अपने तरीके के सम्मान कर रहे हैं. अब खेल और फिल्म जगत की हस्तियों ने पुलिस का सम्मान करने के लिए अनोखा तरीका निकाला है.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli और अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने महाराष्ट्र पुलिस (Maarashtra Police) के सम्मान में अपनी डीपी बदली है. तीनों हस्तियों ने अपने ट्विटर अकाउंट पर महाराष्ट्र पुलिस का प्रतीक चिह्न लगाया है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, हमें सुरक्षित रखने के लिए 24/7 बिना थके ड्यूटी कर रही महाराष्ट्र और देशभर की पुलिस का धन्यवाद.

A big THANK YOU to the Maharashtra Police & the Police Forces across India who have been tirelessly working 24/7 to keep us safe. Jai Hind — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 10, 2020

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने लिखा, 'महाराष्ट्र पुलिस किसी भी आपदा, हमले और उससे बनी परिस्थिति में नागरिकों के साथ खड़ी रहती है. आज जब वे सड़कों पर कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैंने ट्विटर पर महाराष्ट्र पुलिस के प्रतीक चिह्न को अपनी डीपी पर लगाकर उन्हें सम्मान देने का फैसला किया है. इस प्रयास में आप मेरा साथ दें.'

Maharashtra Police has stood by citizens through calamities, attacks & disasters. Today as they lead the war against Corona on the streets, I've decided to celebrate them by changing my DP here on Twitter to the Maharashtra Police logo. Join me in this endeavour. — Virat Kohli (@imVkohli) May 10, 2020

अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं हर दिन अपने योद्धाओं की बहादुरी की कहानियां सुनता हूं जो अपने डर और थकान को एक तरफ रखकर हमारी सुरक्षा में जुटे हैं. हमारी महाराष्ट्र पुलिस उनमें से एक है. उनके सम्मान में मैं अपनी डीपी बदल रहा हूं. उनके सम्मान में आप भी मेरा साथ दें.

Everyday I hear incidents of bravery of our frontline workers who are putting fear & exhaustion aside and putting us first. One such hero is our Maharashtra Police, I’m changing my DP to theirs as a mark of respect.Join in, together let’s say #DilSeSalute to them @DGPMaharashtra — Akshay Kumar (@akshaykumar) May 10, 2020

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए उद्योग, खेल और मनोरंजन की दुनिया के सभी मान्यवरों का तहे दिल से शुक्रिया कहा है.

