Coronavirus संक्रमण का शिकार हुए पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम Sukhbir Singh Badal, समर्थकों से की ये अपील

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने मंगलवार को कहा कि वह कोराना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गये हैं. उन्होंने तरन तारन (Tarn Taran) में एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद खुद के कोरोना महामारी से पीड़ित होने का ऐलान किया.

राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि वो फिलहाल एकदम ठीक हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. बादल ने ट्वीट में लिखा, ‘मैं हर किसी को सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरा स्वास्थ्य ठीक है और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने खुद को पृथक यानी आइसोलेट कर लिया है. मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से अब मैं खुद को आइसोलेट होने और कोविड-19 की जांच कराने का अनुरोध करता हूं.’

I would like to inform everyone that I have tested Covid positive. My health is fine & as per protocol I have isolated myself. I request those who came in contact with me during the last few days to isolate themselves & get tested for Covid - 19.

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) March 16, 2021