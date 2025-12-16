Advertisement
trendingNow13042844
Hindi Newsदेशगरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार..., MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर, कही ये बात

'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर, कही ये बात

MGNREGA: MGNREGA के नाम बदलने को लेकर सियासी तकरार छिड़ गई है. इसी बीच  SAD MP हरसिमरत कौर बादल ने कहा इस बिल के जरिए आप गरीब लोगों के अधिकार छीन रहे हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 16, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर, कही ये बात

Harsimrat Kaur: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के नाम को बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी सांसद सरकार पर हमलावर हैं. शशि थरूर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है. वहीं अब SAD MP हरसिमरत कौर बादल ने कहा आप नाम बदलने के लिए एक बिल ला रहे हैं. इस बिल के जरिए आप गरीब लोगों के अधिकार छीन रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

सरकार छीन रही हक
मनरेगा को लेकर (MGNREGA को VB–G Ram G बिल से बदला जाएगा) सरकार पर निशाना साधते हुए कौर ने कहा कि यह संसद भवन गरीबों का भला करने के लिए बना है. आपके पास पास वंदे मातरम पर बहस करने के लिए पूरा समय था, जिससे किसी गरीब को फायदा नहीं होता, लेकिन अब आप नाम बदलने के लिए एक बिल ला रहे हैं. दुख की बात ये है कि इस नए बिल के जरिए आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छुप रहे हैं. साथ ही साथ कहा कि जो गरीब का अधिकार होती है 100 दिन की मजदूरी वो उससे खोई जा रही है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं है कोई लेना देना
आगे कहा कि जो यहां से 90 प्रतिशत पैसा जाता था उसे आप 60 प्रतिशत कर दिए, इसके जरिए आप राज्यों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिन राज्यों के पास पैसा नहीं होगा वहां पर मनरेगा खत्म हो जाएगा. इसके अलावा कहा कि ये केंद्र सरकार मनरेगा खत्म करने की कोशिश कर रही है और ऐसा भगवान राम के नाम के पीछे छिपकर कर रही है. नका एजेंडा साफ है- उन्हें गरीबों की भलाई से कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस ने साधा निशाना
इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच तो यह है कि स्कीम का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं. वे इस स्कीम का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमएनआरईजीए योजना को पुनर्परिभाषित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी. खरगे ने कहा कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है. यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Harsimrat Kaur

Trending news

'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस