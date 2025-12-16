'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर, कही ये बात

MGNREGA: MGNREGA के नाम बदलने को लेकर सियासी तकरार छिड़ गई है. इसी बीच SAD MP हरसिमरत कौर बादल ने कहा इस बिल के जरिए आप गरीब लोगों के अधिकार छीन रहे हैं.
Trending Photos
Harsimrat Kaur: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के नाम को बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी सांसद सरकार पर हमलावर हैं. शशि थरूर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है. वहीं अब SAD MP हरसिमरत कौर बादल ने कहा आप नाम बदलने के लिए एक बिल ला रहे हैं. इस बिल के जरिए आप गरीब लोगों के अधिकार छीन रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.
सरकार छीन रही हक
मनरेगा को लेकर (MGNREGA को VB–G Ram G बिल से बदला जाएगा) सरकार पर निशाना साधते हुए कौर ने कहा कि यह संसद भवन गरीबों का भला करने के लिए बना है. आपके पास पास वंदे मातरम पर बहस करने के लिए पूरा समय था, जिससे किसी गरीब को फायदा नहीं होता, लेकिन अब आप नाम बदलने के लिए एक बिल ला रहे हैं. दुख की बात ये है कि इस नए बिल के जरिए आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छुप रहे हैं. साथ ही साथ कहा कि जो गरीब का अधिकार होती है 100 दिन की मजदूरी वो उससे खोई जा रही है.
नहीं है कोई लेना देना
आगे कहा कि जो यहां से 90 प्रतिशत पैसा जाता था उसे आप 60 प्रतिशत कर दिए, इसके जरिए आप राज्यों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिन राज्यों के पास पैसा नहीं होगा वहां पर मनरेगा खत्म हो जाएगा. इसके अलावा कहा कि ये केंद्र सरकार मनरेगा खत्म करने की कोशिश कर रही है और ऐसा भगवान राम के नाम के पीछे छिपकर कर रही है. नका एजेंडा साफ है- उन्हें गरीबों की भलाई से कोई लेना-देना नहीं है.
कांग्रेस ने साधा निशाना
इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच तो यह है कि स्कीम का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं. वे इस स्कीम का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमएनआरईजीए योजना को पुनर्परिभाषित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी. खरगे ने कहा कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है. यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.