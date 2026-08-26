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आसमान में दिखेगा अरावली का दम, सेना के 13-टन हेलिकॉप्टरों को मिलेगी सुपर पावर, भारत-फ्रांस के बीच हो गया समझौता

France Helicopter: भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल और फ्रांस की सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के बीच समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर हेलिकॉप्टर्स के लिए इंजन बनाएंगी, जिसका नाम होगा अरावली.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 26, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:29 PM IST
आसमान में दिखेगा अरावली का दम, सेना के 13-टन हेलिकॉप्टरों को मिलेगी सुपर पावर, भारत-फ्रांस के बीच हो गया समझौता

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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