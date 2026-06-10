/साईं भक्तों की आस्था से खिलवाड़! शिर्डी के प्रसाद में निकली फफूंदी, मुनाफे के लिए बेच रहे दूषित मिठाई

Shirdi Sai Baba: अब हम आस्था में छिपे लालच और शिर्डी में साईं भक्तों के साथ हो रहे छल का डीएनए टेस्ट करेंगे. शिर्डी में साईं भक्तों के साथ ठगी की जा रही है. धन के लालच में कुछ व्यापारी श्रद्धालुओं को अशुद्ध और फफूंदी लगा पेड़ा बेच रहे हैं. साईं भक्तों को प्रसाद के नाम पर दूषित मिठाई के पैकेट थमाए जा रहे हैं.
यह पाप साईं मंदिर के आसपास मौजूद प्रसाद, फूल और माला की दुकानों पर हो रहा है. पेड़ा के पैकेट पर एफडीए अप्रूव्ड होने का दावा तो किया गया है, लेकिन न तो इसे बनाने वाली कंपनी की जानकारी दी गई है और न ही यह बताया गया है कि पेड़ा कब बनाया गया, कब पैक किया गया और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है. आइए, इन तस्वीरों को एक बार न्यूज़वॉल पर देखते हैं.
इसी स्वार्थ में डूबे कुछ दुकानदार साईं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ठगने का काम कर रहे हैं. पेड़ा दूध से बनता है और दूध से बनी कोई भी वस्तु यदि सही तरीके से न रखी जाए तो जल्दी खराब हो जाती है. सोचिए, खुले आसमान के नीचे लगभग 45 डिग्री तापमान में रखा गया पेड़ा कितना सुरक्षित और शुद्ध होगा.
यह सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि उनकी सेहत के साथ भी गंभीर लापरवाही है. यह प्री-पैकेज्ड फूड से जुड़े नियमों का खुला उल्लंघन है. नियमों के अनुसार किसी भी पैकेज्ड खाद्य पदार्थ पर निर्माता का नाम और पूरा पता लिखा होना अनिवार्य है, लेकिन शिर्डी में बिक रहे इन पेड़ा पैकेटों पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है.
इसी तरह एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए, लेकिन यह जानकारी भी पैकेट पर नहीं दी गई है.
पैकेट पर बैच नंबर और लॉट नंबर छापना भी जरूरी होता है, लेकिन इसका भी उल्लेख नहीं है.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैकेट पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट लिखी जानी चाहिए, लेकिन शिर्डी में बेचे जा रहे इन पैकेटों पर यह जरूरी जानकारी भी गायब है.
शिर्डी में साईं मंदिर के बाहर प्रसाद के नाम पर जो पेड़ा बेचा जा रहा है, उसकी पैकेजिंग के काम में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है. FSSAI कानून के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके बावजूद मुनाफे का यह खेल खुलेआम जारी है.
शिर्डी में प्रतिदिन औसतन 25 हजार से अधिक श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं. यहां रोजाना फूल और प्रसाद का कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक का बताया जाता है. ऐसे में सोचिए कि आस्था में मिलावट कर कितना बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा होगा.
भक्तों की भीड़ और दूसरी तरफ बिक रहे इन पेड़ा पैकेटों की तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं. साईं भक्त इस पूरे मामले से नाराज हैं. उनका सवाल है कि दिनदहाड़े श्रद्धालुओं के साथ हो रही इस ठगी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही.
जब शिर्डी नगर परिषद और अहिल्यानगर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की चुप्पी पर सवाल उठने लगे, तब अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की. फफूंदी लगा पेड़ा बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी की गई और जांच शुरू हुई.
प्रशासन की कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन मुद्दा सिर्फ मिलावट का नहीं, बल्कि आस्था को ठेस पहुंचाने का भी है.
महात्मा गांधी ने कहा था— 'सिद्धांतों के बिना व्यापार, सात सामाजिक पापों में से एक है.'
शिर्डी में यह पाप खुलेआम हो रहा है. ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ सिर्फ छापेमारी ही नहीं, बल्कि भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा की जा सके.