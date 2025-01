सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू एक्टर के लिए किसी ने चिंता नहीं की, सैफ अली खान पर मचा है हल्ला: नितेश राणे

Saif Ali Khan Attack: महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे ने अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सैफ अली खान के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर आश्चर्य जताया और कहा कि क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ़ एक्टिंग की गई? राणे ने सैफ अली खान के हमले के सहारे कई लोगों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट लगती है, तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है. जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाता है, तो कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता है.

बांग्लादेशी अब घरों में घुसने लगे हैं

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे कहते हैं, "देखिए मुंबई में बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं. वे सैफ अली खान के घर में घुस गए. पहले वे सड़कों के चौराहे पर खड़े होते थे, अब वे घरों में घुसने लगे हैं. शायद वे उसे (सैफ को) ले जाने आए थे. यह अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए. मैंने देखा कि जब वह अस्पताल से बाहर आया, तो मुझे शक हुआ कि उसे चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहा था. वह चलते समय नाच रहा था.

#WATCH | Pune: Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "Look at what Bangladeshis are doing in Mumbai. They entered Saif Ali Khan's house. Earlier they used to stand at the crossings of the roads, now they have started entering houses. Maybe he came to take him (Saif) away. It is… pic.twitter.com/XUBwpwQ6RQ

— ANI (@ANI) January 23, 2025